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Вечер памяти Ильи Олейникова пройдет в Петербурге к 70-летию со дня его рождения

Культура
10 июля, 0:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Об артисте вспомнят хорошо знавшие его композитор Игорь Корнелюк, писатель Семен Альтов, актриса Ирина Мазуркевич, артисты клоун-мим-театра "Лицедеи"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. О народном артисте России Илье Олейникове (1947-2012) вспомнят в понедельник участники вечера "Жизнь как песТня". В этот день замечательному комическому актеру, творцу сотен персонажей телепрограммы "Городок", исполнилось бы 70 лет. Концерт-воспоминание пройдет в Театре комедии имени Николая Акимова.

"Мы оттолкнулись от автобиографической книги Ильи "Жизнь как песТня или Все через Же", где он со свойственной ему иронией описывает эпизоды из своей жизни, и во всем этом видна незаурядная личность артиста. На вечере предстанут главы творчества этого большого мастера, чей талант раскрылся в разных сферах", - сказал ТАСС режиссер программы Николай Дуксин. Он многие годы дружил с Ильей Львовичем, стал его соавтором по мюзиклу "Пророк", где Олейников выступил автором музыки и неожиданно для многих сыграл роль трагического героя.

По словам Николая Дуксина, "Илья был парадоксальным человеком, что свойственно талантливым творцам", он отличался большой целеустремленностью в работе и поразительной рассеянностью в быту. "Он хорошо чувствовал репризу, знал где найти смешное и много сделал добра людям", - рассказал режиссер. Он вспомнил, в частности, что Илья Олейников помогал одному из детских домов, никак не афишируя это доброе дело.

О "Городке" и эстраде

Об Илье Олейникове вспомнят на вечере хорошо знавшие его композитор Игорь Корнелюк, писатель Семен Альтов, актриса Ирина Мазуркевич, артисты клоун-мим-театра "Лицедеи". Ведущим вечера будет сын артиста - певец и музыкант Денис Клявер.

Первая глава вечера будет посвящена работе Ильи Олейникова на телевидении, где артист в дуэте со своим другом Юрием Стояновым вел программу "Городок".

Автор песен

Вторая часть посвящена эстраде. Врожденная музыкальность позволила Илье Олейникову стать автором множества прекрасных песен, которые включали в свой репертуар Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Игорь Скляр. Его композиции "Облака" и "Судьба" были удостоены дипломов конкурса "Песня года". Илья Олейников выпустил несколько авторских дисков с песнями в жанре "шансон", в которых он написал и текст, и музыку.

Заключительный раздел программы - работа Олейникова в театре и кино. Прозвучат фрагменты из мюзикла "Пророк", продемонстрируют эпизод из фильма Владимира Бортко "Мастер и Маргарита", где Илья Львович исполнил роль Григория Даниловича Римского, финансового директора Варьете.

Актер ушел из жизни пять лет назад из-за тяжелой болезни.

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