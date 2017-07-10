Вечер памяти Ильи Олейникова пройдет в Петербурге к 70-летию со дня его рождения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. О народном артисте России Илье Олейникове (1947-2012) вспомнят в понедельник участники вечера "Жизнь как песТня". В этот день замечательному комическому актеру, творцу сотен персонажей телепрограммы "Городок", исполнилось бы 70 лет. Концерт-воспоминание пройдет в Театре комедии имени Николая Акимова.
"Мы оттолкнулись от автобиографической книги Ильи "Жизнь как песТня или Все через Же", где он со свойственной ему иронией описывает эпизоды из своей жизни, и во всем этом видна незаурядная личность артиста. На вечере предстанут главы творчества этого большого мастера, чей талант раскрылся в разных сферах", - сказал ТАСС режиссер программы Николай Дуксин. Он многие годы дружил с Ильей Львовичем, стал его соавтором по мюзиклу "Пророк", где Олейников выступил автором музыки и неожиданно для многих сыграл роль трагического героя.
По словам Николая Дуксина, "Илья был парадоксальным человеком, что свойственно талантливым творцам", он отличался большой целеустремленностью в работе и поразительной рассеянностью в быту. "Он хорошо чувствовал репризу, знал где найти смешное и много сделал добра людям", - рассказал режиссер. Он вспомнил, в частности, что Илья Олейников помогал одному из детских домов, никак не афишируя это доброе дело.
Об Илье Олейникове вспомнят на вечере хорошо знавшие его композитор Игорь Корнелюк, писатель Семен Альтов, актриса Ирина Мазуркевич, артисты клоун-мим-театра "Лицедеи". Ведущим вечера будет сын артиста - певец и музыкант Денис Клявер.
Первая глава вечера будет посвящена работе Ильи Олейникова на телевидении, где артист в дуэте со своим другом Юрием Стояновым вел программу "Городок".
Вторая часть посвящена эстраде. Врожденная музыкальность позволила Илье Олейникову стать автором множества прекрасных песен, которые включали в свой репертуар Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Игорь Скляр. Его композиции "Облака" и "Судьба" были удостоены дипломов конкурса "Песня года". Илья Олейников выпустил несколько авторских дисков с песнями в жанре "шансон", в которых он написал и текст, и музыку.
Заключительный раздел программы - работа Олейникова в театре и кино. Прозвучат фрагменты из мюзикла "Пророк", продемонстрируют эпизод из фильма Владимира Бортко "Мастер и Маргарита", где Илья Львович исполнил роль Григория Даниловича Римского, финансового директора Варьете.
Актер ушел из жизни пять лет назад из-за тяжелой болезни.