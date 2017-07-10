Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ольга Кабо представила в Рыбинске спектакль в рамках фестиваля "В кругу семьи"

Культура
10 июля, 1:59 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 10, июля. /ТАСС

Режиссером спектакля "Пятое время года… Любовь" выступила Юлия Жженова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая представили в Рыбинске музыкально-поэтический спектакль "Пятое время года… Любовь" в рамках международного кинофестиваля "В кругу семьи".

"Спектакль состоялся на сцене Рыбинского драматического театра, в постановке мы путешествуем по временам года словами лучших поэтов России - от Пушкина до Северянина, Заболоцкого. Как утверждала Анна Ахматова, есть пятое время года - это любовь, которая вдохновляет нас, делает счастливыми. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение услышало русское слово, почувствовало ритм стиха", - рассказала ТАСС Кабо.

Режиссером спектакля выступила Юлия Жженова. Певица Нина Шацкая, уроженка Рыбинска, исполнила в ходе спектакля романсы и русские народные песни.

Это не первый совместный опыт работы Жженовой, Шацкой и Кабо - ранее они ставили спектакль "Память о солнце", посвященный творчеству Ахматовой.

XXII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле 8 июля - в День семьи. В программу киносмотра вошли 18 фильмов из 14 стран мира, а также российские театральные работы. В рамках деловой программы кинофестиваля пройдут пять круглых столов о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей, культуре и цензуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
2
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
3
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане
4
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
5
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
6
Растить, женить и замуж выдавать: как живет в Бурятии семья фермеров из 43 человек
7
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
Темы дня
Реклама