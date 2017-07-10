Ольга Кабо представила в Рыбинске спектакль в рамках фестиваля "В кругу семьи"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая представили в Рыбинске музыкально-поэтический спектакль "Пятое время года… Любовь" в рамках международного кинофестиваля "В кругу семьи".
"Спектакль состоялся на сцене Рыбинского драматического театра, в постановке мы путешествуем по временам года словами лучших поэтов России - от Пушкина до Северянина, Заболоцкого. Как утверждала Анна Ахматова, есть пятое время года - это любовь, которая вдохновляет нас, делает счастливыми. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение услышало русское слово, почувствовало ритм стиха", - рассказала ТАСС Кабо.
Режиссером спектакля выступила Юлия Жженова. Певица Нина Шацкая, уроженка Рыбинска, исполнила в ходе спектакля романсы и русские народные песни.
Это не первый совместный опыт работы Жженовой, Шацкой и Кабо - ранее они ставили спектакль "Память о солнце", посвященный творчеству Ахматовой.
XXII Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле 8 июля - в День семьи. В программу киносмотра вошли 18 фильмов из 14 стран мира, а также российские театральные работы. В рамках деловой программы кинофестиваля пройдут пять круглых столов о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей, культуре и цензуре.