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Директор "Ленкома" заявил, что "Югра" не является спонсором театра

Культура
10 июля, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Марк Варшавер пояснил, что банк только перечислил небольшую сумму театру для того, чтобы тот к юбилею выпустил книги

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "Югра", на удовлетворение требований кредиторов которого введен мораторий, не является спонсором московского театра "Ленком". Об этом в понедельник заявил ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер.

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"Они (банк "Югра" - прим. ТАСС) помогли к юбилею (90-летний юбилей театр отпраздновал 31 января 2017 года - прим. ТАСС), перечислили небольшую сумму для того, чтобы мы выпустили книги к этой дате. Благодарны за это, но нашим спонсором банк не является", - сказал Варшавер.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра". На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. По данным портала "Банки.ру", "Югра" по состоянию на июнь занимала 30-е место среди российских банков по величине активов.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
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