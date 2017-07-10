Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джоан Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм

Культура
10 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Автор книг о Гарри Поттере устроила по случаю своего 50-летия костюмированную вечеринку на тему "Ваш личный кошмар" и пришла на празднование в костюме утерянной рукописи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

© Ben Pruchnie/Getty Images

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Джоан Роулинг, автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Смотрите также
Джоан Роулинг, 1998 год

"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир

При этом, по словам писательницы, она не знает, будет ли история когда-либо опубликована, поскольку нанесла текст произведения на платье для маскарада.

Роулинг рассказала, что на вечеринку по случаю своего 50-летия, которую она решила устроить на Хэллоуин (писательница родилась 31 июля - прим. ТАСС), гостей попросили прийти в костюмах на тему "Ваш личный кошмар".

"Я отправилась туда в костюме утерянной рукописи, - цитирует телекомпания слова Роулинг. - И я написала на платье большую часть той книги. Поэтому та книга, не знаю будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас висит в моем гардеробе".

Роулинг родилась в 1965 году в британском городе Йейт. Романы о Гарри Поттере принесли писательнице всемирную славу. Первый из серии произведений, "Гарри Поттер и философский камень", был издан лондонским издательством "Блумсбери" в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров. К настоящему времени в мире продано более 450 млн книг о юном волшебнике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роулинг, Джоан
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
20
Умер художник Илья Глазунов
6
Даниила Гранина похоронили в поселке Комарово под Петербургом
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"
Темы дня
Реклама