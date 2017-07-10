Джоан Роулинг написала новую сказку и нанесла текст на маскарадный костюм

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Джоан Роулинг, автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, написала новую сказку. Об этом она рассказала в интервью CNN.
При этом, по словам писательницы, она не знает, будет ли история когда-либо опубликована, поскольку нанесла текст произведения на платье для маскарада.
Роулинг рассказала, что на вечеринку по случаю своего 50-летия, которую она решила устроить на Хэллоуин (писательница родилась 31 июля - прим. ТАСС), гостей попросили прийти в костюмах на тему "Ваш личный кошмар".
"Я отправилась туда в костюме утерянной рукописи, - цитирует телекомпания слова Роулинг. - И я написала на платье большую часть той книги. Поэтому та книга, не знаю будет ли она когда-нибудь опубликована, сейчас висит в моем гардеробе".
Роулинг родилась в 1965 году в британском городе Йейт. Романы о Гарри Поттере принесли писательнице всемирную славу. Первый из серии произведений, "Гарри Поттер и философский камень", был издан лондонским издательством "Блумсбери" в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров. К настоящему времени в мире продано более 450 млн книг о юном волшебнике.