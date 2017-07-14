Рисуя светом: пионер российской фотографии Андрей Карелин

В воскресенье исполняется 180 лет со дня рождения Андрея Карелина — фотохудожника, одного из пионеров фотографии в России. ТАСС рассказывает о том, какой вклад он внес в развитие фотоискусства и как стал одним из главных светописцев мира.

Андрей Карелин был родом из Тамбовской губернии, но почти все его фотографическое творчество прочно связано с Нижним Новгородом. Он приехал туда в 1866 году и спустя три года открыл мастерскую. Здесь же он создал рисовальную школу в которой преподавал вплоть до своей смерти.

В девятнадцатилетнем возрасте Карелин поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге. В это время он начал приобщаться к экспериментам с фотографией. Впоследствии Карелин получил две малые серебряные медали Академии "За успех в рисовании" — за этюд с натуры и рисунок с натуры, а по окончании учебы удостоился звания свободного неклассного художника.

Работа с Шишкиным

В 1870 году Карелин получил от нижегородского губернатора задание к 15-летию царствования императора Александра II — создать цветной фотоальбом с видами города. Фотографии он сделал, однако не решился разрисовать их сам.

Для этого он попросил расписать снимки акварелью профессионального пейзажиста Ивана Шишкина. Шишкин никогда не работал акварелью и сначала отказался от предложения. Но позднее Карелин все же его уговорил.

По словам председателя местного дворянства Михаила Прутченко, императору Александру понравился этот альбом. А та серия так и осталась единственным циклом в акварели за всю жизнь Шишкина.

Случай с герцогом

В конце 70-х годов XIX века фототехника была еще не столько совершенна. Одной из основных проблем при фотосъемке было то, что объекты в кадре приходилось располагать на одной линии. В противном случае часть предметов или людей размывалась на полученном изображении.

Карелин с помощью своих экспериментов с линзами и объективами добился глубокого фокуса, при котором все объекты в кадре были бы четкими. Ему удалось создать качественные портреты и портретные группы на значительном пространстве — до 7 метров между объектами.

По воспоминаниям театрального режиссера Владимира Немировича-Данченко, в августе 1875 года с Карелиным встретился принц Альфред. Герцог Эдинбургский путешествовал по Волге и посетил салон знаменитого фотохудожника.

Он сам был фотографом-любителем и много слышал о мастерстве Карелина, однако недоверчиво относился к слухам о его изобретении. Поэтому, когда Карелин его фотографировал, Альфред специально сел так, чтобы на снимке его фигура вышла искаженной.

Ноги получились бы громадными, так как находились на переднем плане; находящиеся на второй плоскости руки были бы значительно крупнее его лица, расположенного в третьей плоскости. Герцог был невероятно удивлен, когда получил абсолютно пропорциональный портрет.

Всемирный успех

Примерно в то же время Карелин начал покорять мир. В 1873 году он принял участие в VI Всемирной выставке художественной фотографии в Вене. А в 1876 году за портреты и этюдные фотографии с натуры на Специальной выставке французского фотографического общества в Париже он был награжден Большой серебряной медалью, а также бронзовой медалью — на Всемирной международной выставке в Филадельфии.

Однако настоящий успех ждал его в Эдинбурге, на Специальной выставке местного фотографического общества. Среди шести тысяч показанных экспонатов жюри отобрало две фотографии, которые, по мнению комиссии, были одинаково достойны победы. Но когда члены жюри вскрыли конверт с фамилиями авторов, выяснилось, что это работы одного и того же человека — Андрея Карелина.

Творческие и технические подвиги фотохудожника не остались незамеченными. В 1876 году мастеру "за изобретенный особый способ фотографии" присвоили звание фотографа Императорской Академии художеств.

А 1878 году Карелина приняли в члены Французской национальной Академии искусств. Годом позднее Александр III удостоил Карелина золотой медали для ношения на шее на Станиславской ленте "за полезное участие в Парижской Всемирной выставке".

Благодаря своей технике, Карелин стал первым русским фотографом, который создал снимки в жанре интерьерного портрета. В особенности у современников мастера пользовались популярностью так называемые комнатные группы, когда в кадре были до 6-7 человек. Сами фотографии при этом представляли еще и четко выстроенную Карелиным художественную композицию.

Наследие Карелина

В конце 80-х материальное положение Карелиных ухудшилось и ему пришлось распродать почти всю свою коллекцию. Однако до последних лет жизни фотохудожник не оставлял творчество и преподавание, а также продолжал усовершенствовать методы фотосъемки.

Так, в 1898 году Карелин изготовил диапозитивы для демонстрации в школах с помощью "волшебных фонарей" — так в то время называли проекторы. А за два года до этого принял участие в создании Нижегородского историко-художественного музея. На открытии лично присутствовали император Николай II и его жена Александра Федоровна.

Андрей Карелин оставил после себя не только огромный след в истории фотографии, но и талантливых учеников. Например, Максим Дмитриев, который работал в фотосалоне Карелина с 1882 года.

Он выработал свой особый жанр, фотографируя босяков, крестьян и богомольцев — представителей так называемой "золотой роты". Позже эти образы в своих произведениях (к примеру, в пьесе "На дне") использовал Максим Горький.

Благодарим за содействие в подготовке материала Русский музей фотографии.

Тимур Фехретдинов