Под Калининградом открывается Международный фестиваль духовно-нравственной песни

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КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. ХIII Международный фестиваль духовно-нравственной и народно-патриотической песни "Петропавловские встречи в Янтарном" открывается в среду в городе Янтарном на калининградском побережье Балтийского моря. Его участники - церковные хоры, около 50 солистов, оркестров и музыкальных групп из России, ближнего и дальнего зарубежья, сообщили ТАСС в региональном Министерстве по культуре и туризму, при поддержке которого проводится этот праздник песни.
"На концертной площадке у стен храма в честь Казанской иконы Божией Матери до полуночи будут выступать лучшие творческие коллективы и солисты из Калининграда, Санкт- Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Воронежа, Ростова, Тулы и Орла, а также из Белоруссии, Австрии и Литвы", - рассказали в министерстве.
"Петропавловские встречи в Янтарном", получившие благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проводятся в День святых апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Фестиваль - одно из центральных событий духовной жизни региона - является победителем международного грантового конкурса "Православная инициатива" по сохранению и укреплению культурно-нравственных традиций в обществе, отметили в региональном министерстве.
Откроет фестиваль божественная литургия в храме в честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь же состоятся выступления духовных хоров, в том числе Патриаршего хора Калининградской митрополии.
Среди участников фестиваля - известные в России православные авторы и исполнители народных и духовных песен Наталья Куприянова из Орла и Алексей Кириллов из Саратова, лауреат премии имени А. Суворова за вклад в патриотические традиции Отечества московская фолк-группа "Ярилов зной", солист Мариинского театра из Петербурга Игорь Барбаков, группа "Тяни-Толкай" из Минска - участник "Славянского базара" последние десять лет, и другие. Почетный гость песенного праздника - актриса театра и кино, общественный деятель заслуженная артистка России Елена Санаева.
Во время фестиваля на берегу Балтийского моря, который, по данным организаторов, ежегодно посещают более семи тысяч человек, традиционно работает ярмарка народного творчества, а поскольку многие приезжают на песенный праздник семьями, организуется детская развлекательная программа.