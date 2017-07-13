Умер один из режиссеров сериала "Маросейка, 12"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, режиссер и сценарист игрового кино Александр Майоров скончался на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Гильдии режиссеров РФ.
Похороны Майорова пройдут в Грузии. По информации пресс- службы, режиссер скончался 11 июля, причины смерти не называют.
Александр Майоров окончил филологический факультет Тбилисского университета (1966). Учился в ЛГИТМиКе на факультете телевизионного кино, окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1981 года - режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". Также он преподавал во ВГИКе.
Александр Майоров снял игровые фильмы "Случай на фабрике N6", "Золотые рыбки", "Шанс", "Страховой агент", "Побег на край света", снимал одну из частей сериала "Маросейка 12", документальный фильм "Рождество Христово".