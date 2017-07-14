Люк Бессон представит в Москве свой новый фильм

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Французский режиссер Люк Бессон 27 июля представит в Москве свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет". Об этом в пятницу ТАСС сообщили прокатчики картины, которая появится на российских экранах 10 августа.
"Люк Бессон приедет в Москву 27 июля, чтобы представить фантастический фильм "Валериан и город тысячи планет", - отметила собеседница агентства. - Это самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино".
Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна. Работа над фильмом проходила в семи павильонах студии la Cit du Cinma в Париже, съемочная группа состояла из нескольких сотен человек.
Действие картины происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.
"Валериан и город тысячи планет" - это фильм, который я очень ждал, - привели организаторы слова Бессона. - До такой степени, что "Пятый элемент" был репетицией, а "Люси" был тизером".
В 2010 году Люк Бессон был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля.