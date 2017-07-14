"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в Бангкоке

БАНГКОК, 14 июля. /Kорр. ТАСС Алексей Сковоронский/. "Русский фестиваль" в Бангкоке открылся ярким шоу в честь 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Местом проведения торжеств был выбран самый посещаемый торговый центр Бангкока "Сиам парагон".

Здесь расположились стенды и экспозиции, рассказывающие об истории отношения двух стран, экономическом сотрудничестве, связях в образовании, культуре, спорте. Творческие коллективы приготовили номера из русского фольклора, а повара изысканные лакомства, включая блины с черной икрой.

История в марках

На стенде "Почты Таиланда" история дружбы двух стран рассказана с помощью обычных марок. Здесь же представлена выпущенная в начале июля новая марка, посвященная 120-летию дипломатических отношений. На ней изображен знаменитый фотоснимок императора Николая II и сиамского короля Чулалонгкорна (Рама V), в том числе благодаря публикации которого в начале XX века в европейских газетах, как считают многие историки, королевству удалось сохранить свою независимость.

Об этой истории во время церемония открытия вспомнил и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи. "Ровно 120 лет назад король Чулалонгкорн прибыл в Санкт-Петербург. Тогда-то и были установлены дипломатические отношения между нашими странами", - сказал министр.

Посол РФ в Таиланде Кирилл Барский отметил, что две страны связывает не только общая история, но и активное экономическое сотрудничество в наши дни. "За пять месяцев этого года товарооборот между Россией и Таиландом впервые вырос столь значительно, почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Барский.

Агентство космических и геоинформационных технологий Таиланда представило на фестивале экспозицию "Юрий Гагарин: жизнь и наследие". Как рассказали ТАСС в посольстве РФ, планируется, что на "Русском фестивале" музей получит в дар бюст космонавта Юрия Гагарина.

Дон Прамудвинаи вместе с российским послом Кириллом Барским дали символический стар фестивалю, нажав на кнопку, после чего на гостей посыпался искусственный снег, а на сцену вышел талисман фестиваля - огромный белый медведь в образе бойца муай тай (тайский бокс - прим. ТАСС). Этот медведь, как рассказали организаторы, носит весьма символичное имя - Мистер Русский Си Аюттхая.

Туристы из Таиланда едут в Россию

Таиланд известен большинству россиян как тропический курорт. Согласно данным Министерства туризма и спорта этой страны, королевство в прошлом году посетили 1,09 млн наших соотечественников.

Москва и Санкт-Петербург за прошедшие годы стали для местного рынка уже массовым направлением, где побывали десятки тысяч туристов из Таиланда Виктор Кривенцов Генеральный менеджер туркомпании Ilves Tour

Однако и сами таиландцы все активнее едут в Россию. По данным Ростуризма, в 2016 году в РФ побывали 28,4 тыс. таиландских туристов, а за первый квартал этого года их количество возросло на 213% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, до 6,8 тысяч человек.

"Москва и Санкт-Петербург за прошедшие годы стали для местного рынка уже массовым направлением, где побывали десятки тысяч туристов из Таиланда", - рассказал ТАСС генеральный менеджер таиландской туркомпании Ilves Tour ("Илвес-тур") Виктор Кривенцов, представляющий на "Русской фестивале" индустрию туризма. По его словам, в ближайшее время путешественникам из Таиланда будут предложены более сложны маршруты: на Байкал, в Калининградскую область и даже специальный тур "Мусульманская Россия" в Казань и Чеченскую республику.

Девизом фестиваля, который продлится в течение трех дней, стала фраза "Разделяя наше прошлое, продвигаем наше будущее". Организатором праздника выступило Министерство иностранных дел Таиланда при содействии российского посольства в Бангкоке.