Группа Depeche Mode выступит в Москве

Зампостреда РФ: в СБ ООН признали, что в обсуждении сирийской темы появился позитивПолитика 15 июля, 1:26
Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок РоссииСпорт 15 июля, 1:24
Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны за "файеры" фанатов, но ожидалось худшееСпорт 15 июля, 1:23
РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналахСпорт 15 июля, 1:20
Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойнымСпорт 15 июля, 1:07
ЦСКА матчем с "Анжи" начинает чемпионат России по футболуСпорт 15 июля, 1:05
Каррера: футболисты "Спартака" не в лучшей физической форме из-за начала сезонаСпорт 15 июля, 1:01
Комбаров: футболистам "Спартака" было непросто выдержать 120 минут матча за СуперкубокСпорт 15 июля, 0:56
"Спартак" начинает защиту титула чемпиона России по футболуСпорт 15 июля, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Британская группа Depeche Mode в субботу представит свой новый альбом "Spirit" на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.
В четверг музыканты дали концерт в Санкт-Петербурге.
Российские концерты проходят в рамках мирового турне, которое стартовало 5 мая в Стокгольме. Из России музыканты отправятся в Минск, Киев, Варшаву и завершат европейскую часть турне в Румынии 23 июля. Затем запланированы гастроли в странах Северной и Южной Америки.
Релиз пластинки "Spirit" состоялся 17 марта 2017 года.
К приезду музыкантов 1 июля в России вышел перевод книги "Depeche Mode. Монумент" журналиста Саши Ланге и коллекционера Денниса Бурмейстера, которая рассказывает об истории группы.
Группа Depeche Mode была образована в 1980 году. За время своего существования коллектив продал более 100 млн копий альбомов и неоднократно был номинирован на премию Grammy. На счету группы 14 студийных альбомов, записанных преимущественно в жанрах синтипопа и альтернативного рока.