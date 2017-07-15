Группа Depeche Mode выступит в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Британская группа Depeche Mode в субботу представит свой новый альбом "Spirit" на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организатора.

В четверг музыканты дали концерт в Санкт-Петербурге.

Российские концерты проходят в рамках мирового турне, которое стартовало 5 мая в Стокгольме. Из России музыканты отправятся в Минск, Киев, Варшаву и завершат европейскую часть турне в Румынии 23 июля. Затем запланированы гастроли в странах Северной и Южной Америки.

Релиз пластинки "Spirit" состоялся 17 марта 2017 года.

К приезду музыкантов 1 июля в России вышел перевод книги "Depeche Mode. Монумент" журналиста Саши Ланге и коллекционера Денниса Бурмейстера, которая рассказывает об истории группы.

Группа Depeche Mode была образована в 1980 году. За время своего существования коллектив продал более 100 млн копий альбомов и неоднократно был номинирован на премию Grammy. На счету группы 14 студийных альбомов, записанных преимущественно в жанрах синтипопа и альтернативного рока.