Новый фильм Александра Пэйна откроет Венецианский кинофестиваль

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Мировой премьерой нового фильма "Короче" (Downsizing) американского режиссера и сценариста Александра Пэйна, двукратного лауреата "Оскара" откроется Венецианский кинофестиваль. Об этом объявила в субботу дирекция старейшего в мире смотра, который пройдет в 74-й раз с 30 августа по 9 сентября.

В картине Пэйна, автора таких лент, как "На обочине" (Sideways, 2004), "Потомки" (The Descendants, 2011), "Небраска" (Nebraska, 2013), задействованы Мэтт Дэймон, Кристофер Вальц, Кристен Уиг. На этот раз режиссер, известный своим саркастическим изображением современного американского общества, обращается к фантастическому сюжету. Пэйн выступил и автором сценария.

Семейная пара (Дэймон и Уиг) в стремлении к лучшей жизни решаются пойти на рискованный эксперимент по уменьшению своего роста. Таким радикальным образом ученые предлагают бороться с мировым кризисом, вызванным перенаселением планеты.

Как указывается в сообщении дирекции фестиваля, картина будет участвовать в основном конкурсе. Остальных участников творческой гонки за "Львов Святого Марка" объявят 27 июля.

В последние годы Венецианский фестиваль "угадал" нескольких лауреатов "Оскара". Так, в последние годы он открывался такими фильмами, как "Гравитация" (Gravity, 2013), "Бердмэн" (Birdman, 2014), "Ла Ла Ленд" (La La Land, 2016), которые потом получали награды Американской киноакадемии.