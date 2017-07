Балет Бориса Эйфмана в честь своего 40-летия открывает гастроли на сцене Большого театра

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, отмечающий свое 40-летие, начинает в воскресенье масштабные гастроли на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые продлятся до 31 июля. Откроются выступления московской премьерой новой версии "Русского Гамлета", показ которого пройдет в рамках XVII сезона Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

Собеседница агентства напомнила, что за последние пять лет Балет Бориса Эйфмана приезжал в столицу с разными премьерными спектаклями. В их числе - "Роден", "По ту сторону греха", "Up & Down", "Реквием", "Чайковский. PRO et CONTRA". Гастроли проходили в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" на Новой сцене ГАБТ. В год 40-летия петербургского коллектива Большой театр пригласил Балет Эйфмана выступить на Исторической сцене, где впервые и будет представлена новая версия "Русского Гамлета".

Новый "Русский Гамлет"

"Судьба царевича Павла, так напоминающая судьбу Гамлета, покрыта множеством тайн и мистических предзнаменований, - говорит Борис Эйфман о герое своего спектакля. - Рожденный со светлым мироощущением, блестяще образованный, он готовил себя к служению Отечеству. Однако убийство отца, нелюбовь матери, боявшейся сына-наследника, атмосфера постоянной слежки, интриг, страха и унижений погрузили будущего императора в мир фантастических галлюцинаций, мании преследования и духовного одиночества". По словам балетмейстера, "Павел, с детства склонный к мистицизму, предчувствовал свой трагический конец и спешил к власти для лучшего обустройства России, но остался непонятым, был жестоко убит и проклят".

Впервые Эйфман поставил "Русского Гамлета" в 1999 году. Премьера спектакля, созданного на музыку Людвига ван Бетховена и Густава Малера, состоялась в ходе гастролей труппы в Варшаве. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России. За годы активной сценической жизни спектакль с успехом демонстрировался в США, Франции, Италии, Германии, Австрии, Китае, Южной Корее, Аргентине и многих других странах и сошел со сцены в 2012 году.

В юбилейном 40-м сезоне Театр Эйфмана, продолжая практику возрождения своих знаменитых спектаклей, успевших выпасть из репертуара, вновь обращается к "Русскому Гамлету". Оставив сюжетную канву балета без значимых изменений, он в то же время переосмысливает хореографическую партитуру, делая ее еще более изобретательной, изысканной и эмоционально насыщенной.

"Спектакли имеют свойство устаревать, и это аксиома, - рассуждает Эйфман. - Их пластический язык и сценический облик с течением времени неизбежно приобретают черты архаики. Именно поэтому, возвращая на сцену свои старые балеты, я не реставрирую их, а создаю новые хореографические версии, адекватные современным профессиональным и техническим возможностям моего театра".

Многолетний соавтор хореографа художник Вячеслав Окунев создал для возрожденного "Русского Гамлета" новые костюмы, а также усовершенствовал оригинальные декорации балета, сочетающие строгость и имперскую пышность. Над световой партитурой постановки работали Александр Сиваев и Борис Эйфман. В главных партиях заняты звезды труппы - лауреаты международных конкурсов, премий "Золотая маска" и "Золотой софит", премий президента РФ и правительства РФ: заслуженный артист России Олег Габышев, Мария Абашова, Любовь Андреева, Сергей Волобуев, Олег Марков и другие.

Премьера новой версии балета состоялась 26 апреля 2017 года на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра. Московская премьера возрожденного "Русского Гамлета" пройдет на Исторической сцене ГАБТ 16 и 17 июля.

В программе шесть лучших спектаклей

Всего в гастрольную программу Театра Бориса Эйфмана включено шесть спектаклей.

"Мы привезем в Москву шесть своих знаменитых спектаклей, - проинформировал хореограф. - Эти постановки - квинтэссенция наших длительных художественных поисков, направленных на открытие новых возможностей психологического балетного театра. Я надеюсь, что гастроли труппы в столице станут незабываемым событием для ценителей танца".

После "Русского Гамлета" 19 и 20 июля будет показан "Евгений Онегин". Премьера балета, поставленого на музыку П. И. Чайковского и А. Ситковецкого, прошла в 2009 году.

"Я перенес пушкинских героев в наши дни, в новые обстоятельства, более драматические, даже экстремальные, когда старый мир рушится и жизнь диктует новые правила", - рассказал Эйфман. В 2010 году его "Евгений Онегин" получил премию "Золотой софит" как лучший балетный спектакль. Солист Театра Олег Габышев, исполнитель партии Онегина, был награжден "Софитом" за лучшую мужскую роль в балете.

За "Онегиным" последует "Роден, ее вечный идол", который будет показан 22 и 23 июля. Балет поставлен на музыку М. Равеля, К. Сен-Санса, Ж. Массне и посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Премьера состоялась в 2011 году. Балет отмечен премиями "Золотая маска" и "Золотой софит", а хореограф Борис Эйфман - премией имени Олега Янковского "Творческое открытие", учрежденной фестивалем "Черешневый лес".

25 и 26 июля будет представлен балет "По ту сторону греха", являющий собой новое пластическое прочтение Эйфманом романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Список гастрольных спектаклей продолжит 28 и 29 июля "Up & Down" - балет Бориса Эйфмана по роману Ф. С. Фицджеральда "Ночь нежна" на музыку Дж. Гершвина, Ф. Шуберта и А. Берга.

Последней в гастрольной афише значится "Анна Каренина". Балет, поставленный в 2005 году на музыку П.И. Чайковского, считается одним из наиболее успешных спектаклей в репертуаре Театра Бориса Эйфмана. На протяжении уже 12 лет постановка с неизменным триумфом демонстрируется на лучших сценах России, Америки, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Франции, Китая и многих других стран.