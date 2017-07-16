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Украденное в Модене полотно "Мадонна" возвращается в Италию

Культура
16 июля, 10:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Картина "Большая Мадонна" Гверчино была украдена в августе 2014 года из храма Св. Винченцо

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РИМ, 16 июля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Один из шедевров итальянского Возрождения, похищенный в городе Модене на севере страны в августе 2014 года, обнаружен и возвращается на родину. Об этом объявил журналистам в субботу министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дарио Франческини.

Речь идет о полотне Гверчино (Гуэрчино, итал. - "косоглазый", настоящее имя Джованни Франческо Барбьери, 1591-1666) - итальянского живописца болонской школы. Его картина "Мадонна со святыми Иоанном-евангелистом и Григорием-чудотворцем" (1639) была вновь обретена в феврале нынешнего года благодаря бдительности марокканского коллекционера, которому похитители хотели в Рабате продать украденный холст, почти пять веков хранившийся в моденском храме Св. Винченцо.

Трое подозреваемых арестованы. Как выяснилось, один из них несколько лет проживал на Апеннинах.

"Большая Мадонна" Гверчино (полотно размером 293 х 185 см) отправлена в Рим из аэропорта Касабланки и сначала будет очищена в специализированных художественных мастерских ISCR - Высшего института консервации и реставрации.

Министр отметил усилия итальянских карабинеров из командования по охране культурного наследия, которые "провели блестящую международную операцию". Франческини напомнил, что в поисках картины были задействованы коллеги в разных странах мира. "Но никто не надеялся на столь быстрое и успешное развитие событий", - признался министр.

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