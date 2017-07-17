В США снимут сериал по аниме "Ковбой Бибоп"

ТОКИО, 17 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Один из культовых японских аниме-сериалов под названием Cowboy Bebop ("Ковбой Бибоп", 1998-1999) получит долгожданную киноэкранизацию. Американская телевизионная компания Tomorrow Studios начала работу над проектом совместно с японской студией Sunrise, которая в 1998 году и сняла сериал.

В настоящее время неизвестно, кто снимется в новом телевизионном сериале, но поклонники аниме с воодушевлением восприняли новость, поскольку Tomorrow Studios известна работой над популярным сериалом Prison Break ("Побег", 2005-17). Вселяет надежду на качественную экранизацию и тот факт, что в ее создание вовлечена команда, изначально работавшая над мультипликационным сериалом.

Действие аниме Cowboy Bebop происходит в постапокалиптическом будущем. Главный герой Спайк Шпигель - охотник за головами. Путешествуя вместе со своим компаньоном и другом Джетом на корабле под названием "Бибоп", Спайк ловит находящихся в межгалактическом розыске преступников, получая деньги за их поимку. Сюжет картины оставляет зрителя в напряжении до самого финала, а неоднозначная концовка до сих пор вызывает споры у любителей сериала. Картина в свое время получила очень высокую оценку критиков и зрителей - до сих пор этот сериал считается примером качественного и высокохудожественного аниме. На одном из крупнейших интернет-порталов, посвященных кинематографу, IMDb (The Internet Movie Database), Cowboy Bebob занимает 30 место в рейтинге лучших сериалов.

Особняком стоит саундтрек, автором которого стала композитор Ёко Канно. В 2006 году по итогам голосования, проведенного известным игровым порталом IGN, музыкальное сопровождение Cowboy Bebop было признано лучшим за всю историю аниме. Композиции в джазовом стиле бибоп доминируют в саундтреке этой анимационной картины.