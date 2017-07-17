Depeche Mode отменила концерт в Минске из-за болезни одного из участников группы

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Британская поп-рок-группа Depeche Mode отменила запланированный на 17 июля концерт в Минске в связи с болезнью одного из музыкантов. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице музыкального коллектива в Facebook.
"Мы с сожалением сообщаем, что из-за болезни одного из членов группы Depeche Mode не смогут выступить сегодня в Минске в Белоруссии. Сейчас мы рассматриваем варианты переноса этого шоу на более поздние даты в нашем туре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о новой дате концерта группа сообщит на следующей неделе. При этом не уточняется, кто именно из членов коллектива заболел. "Приносим наши извинения всем поклонникам в Минске и спасибо вам за понимание и терпение", - говорится в заявлении команды.
В минувший четверг Depeche Mode представили свой новый альбом "Spirit" ("Спирит") в Санкт-Петербурге, а в субботу музыканты дали концерт на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Российские концерты прошли в рамках мирового турне, которое стартовало 5 мая в Стокгольме. После концерта в Москве музыканты должны были выступить в Минске, Киеве, Варшаве, завершив европейскую часть турне в Румынии 23 июля. Затем запланированы гастроли в странах Северной и Южной Америки.
Релиз пластинки "Spirit" состоялся 17 марта 2017 года.
Группа Depeche Mode была образована в 1980 году. За время своего существования коллектив продал более 100 млн копий альбомов и неоднократно был номинирован на премию Grammy. На счету группы 14 студийных альбомов, записанных преимущественно в жанрах синти-поп и альтернативный рок.