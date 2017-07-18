Друзья Евгения Евтушенко в день его 85-летия вспомнят поэта чтением стихов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Друзья и поклонники знаменитого поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко, которому во вторник исполнилось бы 85 лет, вспомнят мастера чтением стихов. Творческие вечера пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и городе Зима, где родился поэт.

"Евгений Александрович хотел праздновать свой юбилей в музее, который он очень любил, - сообщила ТАСС вдова поэта Мария Евтушенко. - Здесь (в Музее-галерее Евтушенко в Переделкино - прим. ТАСС) соберутся близкие, к сожалению, мероприятие не будет открыто для публики, а 19 июля в семь часов вечера состоится вечер воспоминаний в Культурном центре ЗИЛ, где будут выступать и друзья, и молодые артисты". Мария Евтушенко напомнила, что вход для всех желающих будет бесплатным, надо только зарегистрироваться на сайте центра и получить электронные билеты.

Она также рассказала, что экспозицию музея в Переделкино пополнила книга памяти, которую заполнили земляки Евтушенко - жители Зимы. "Самая дорогая для меня книга, которая очень тронула, - книга памяти, которую на похороны в Москву привез мэр Зимы, - поделилась вдова. - В ней собраны трогательные слова жителей о Евгении Александровиче, теперь книга хранится в музее, и его поклонники также могут прочитать, что написали о нем земляки".

Вдова поэта отметила, что в издательстве "Русский мир" уже готов к выходу пятый том антологии "Поэт в России - больше, чем поэт". В нем представлены 70 поэтов, родившихся в период с 1899 по 1919 год, - Михаил Исаковский, Владимир Луговский, Арсений Тарковский, включая литераторов русского зарубежья - Владимира Набокова, Нину Берберову, Бориса Поплавского, Ивана Елагина. "Надеюсь, пятый том выйдет из печати уже в начале сентября", - добавила Мария Евтушенко.

По ее словам, Евтушенко успел закончить работу и над шестым томом антологии, который завершается стихами шестидесятников. "Уже составлен шестой том, Евгений Александрович работал над ним, успел закончить, даже успел его увидеть, ожидается также и седьмой том, который, как планируется, будет начинаться стихами Владимира Высоцкого - и до современных поэтов", - добавила она. "Очень надеюсь, что проект будет продолжаться, это был труд всей жизни Евгения Александровича", - отметила она.

Евгений Евтушенко предварил каждую стихотворную подборку антологии своей статьей и каждому поэту посвятил стихотворение.

Вечера в Москве, Иркутске и Петербурге

Говоря о предстоящем 19 июля вечере "Евтушенко - 85! Ностальгия по Политехническому" в столичном культурном центре ЗИЛ, друг Евтушенко, писатель Валерий Краснопольский сообщил ТАСС, что режиссером-постановщиком мероприятия выступит Николай Аверюшкин. "Мы его (Николая Аверюшкина - прим. ТАСС) знаем по фильмам "Зимний вечер в Гаграх" и "Мы из джаза", это тот самый Барабанщик, обещал быть Станислав Говорухин, Валентин Гафт, Дмитрий Харатьян, Марк Розовский, - сообщил Краснопольский. - Вечер станет напоминанием о том, что шестидесятники "тают", их остается совсем мало, читать стихи будет и народный артист РФ Валерий Черняев, я также буду читать свои стихи, посвященные Евгению Александровичу".

В Иркутске авторы Виталий Комин и Анатолий Прищепа во вторник представят книгу "По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко" о жизни поэта с 1932 по 1962 и с 1963 по 1965 годы. В доме-музее Евтушенко в его родном городе Зима будет организован вечер памяти, соберутся поэты из различных городов Прибайкалья. В этот же день откроется выставка-конкурс юных художников "Откуда родом я" по произведениям классика.

Вечер-концерт "Поэт в России - больше, чем поэт" Евтушенко пройдет в Академической капелле Санкт-Петербурга. Как сообщила журналистам вдова поэта, Евгений Александрович планировал в июле приехать в Петербург. "Он планировал, что день рождения отметит в Москве, а потом, на следующий день, 19 или 20 июля выступит в Питере, который он очень любил и любил питерскую публику", - сказала она. По замыслу режиссера Александра Анферова, в концерт войдет часть программы, осуществленной поэтом в Год литературы.

Одним из последних пожеланий поэта было, чтобы все программы, запланированные к юбилейной дате, состоялись бы и без него. Творческий коллектив, работавший с Евтушенко над последним гастрольным туром по России в 2015 году, выполнил последнюю его волю. В программе примут участие народные артисты России Светлана Крючкова, Олег Погудин, Иван Краско, Ирина Мазуркевич, Александр Галибин, заслуженные артисты РФ Сергей Барковский и Альберт Асадуллин, артист театра и кино Сергей Маховиков, актер, певец Александр Гребенщиков, певцы Наталья Удалова и Евгений Энгельгардт. Зрители смогут не только услышать любимые строки и песни на стихи Евтушенко, но и увидеть уникальные видеозаписи, которые ни разу не демонстрировались на экране.

Зрители телеканала "Культура" смогут посмотреть запись музыкально-поэтического спектакля "Если будет Россия, значит, буду и я", который состоялся 13 июня в Государственном Кремлевском дворце при поддержке Института современного искусства.

Эскизы памятника

Скульптор Зураб Церетели рассказал ТАСС, что готов выполнить памятник Евтушенко. "Я всегда старался создавать образы тех, кого любил и уважал, так, например, я увековечил Андрея Вознесенского и Беллу Ахмадулину, - поделился Церетели. - В музее-мастерской в Переделкино хранится у меня и памятник поэту Евгению Евтушенко. Кстати, один барельеф классика-шестидесятника я подарил его музею".

Церетели также рассказал, что еще при жизни успел сделать наброски. "Еще при жизни Жени я обещал, что сделаю его большую круглую скульптуру, у меня, кстати, уже есть несколько набросков - Евтушенко в кепке и с непокрытой головой, - сообщил Церетели. - Если от правительства города или области будет поручение, я с удовольствием создам его образ".

Мария Евтушенко рассказала ТАСС, что памятник появится не ранее июля 2018 года. "Все это очень близко, свежо... Сейчас разбираю фотоархивы Евгения Александровича, все это эмоционально нелегко, - сказала она. - Памятник, скорее всего, будем открывать в июле 2018 года. Спасибо Зурабу Константиновичу за то, что он готов поддержать нас".

Из биографии поэта

Поэт родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Учился в Литературном институте имени Горького, но был исключен за поддержку романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым". Поэт все-таки был восстановлен вузом и стал его выпускником в 2001 году.

Наряду с поэтами-шестидесятниками - Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским - стал кумиром советской интеллигенции периода оттепели, собирая толпы на чтения стихов в Политехническом музее.

Поэт открыто защищал писателей Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака. В его стихах звучал протест против ввода советских войск в Венгрию, Чехословакию и Афганистан. Его стихи входят в известные сборники "Шоссе Энтузиастов" (1956 год), "Интимная лирика" (1973 год), "Граждане, послушайте меня" (1989 год). Перу Евтушенко принадлежит поэма "Пушкинский перевал" (1966 год), романы "Ягодные места", "Не умирай прежде смерти".

Миллионы знают его по строкам стихотворения "Со мною вот что происходит...". Песня на эти стихи звучит в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", а в фильме "Служебный роман" исполняется хорошо знакомая многим песня на стихи Евтушенко "Нас в набитых трамваях болтает".

В 1963 году поэт был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет. Похоронен поэт на кладбище в Переделкино рядом с могилой его кумира Бориса Пастернака.