Владимир Этуш признан актером года по итогам театрального сезона

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист СССР Владимир Этуш признан "актером года". Он победил в особой номинации театральной премии, ежегодно присуждаемой газетой "Московский комсомолец" по итогам театрального сезона.

Актер впервые за время своей карьеры исполнил женскую роль в премьерном спектакле "Бенефис" на сцене Театра имени Вахтангова.

Как напомнила директор премии Марина Райкина, по традиции лауреаты определены по трем категориям: "мэтры", "полумэтры" и "начинающие".

Лидером во всех номинациях вышел Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, отметила собеседница агентства.

"Лучшим спектаклем" у мэтров стал "Царь Эдип" (режиссер Римас Туминас, театр имени Евгения Вахтангова), который также принес награды исполнителю главной роли Виктору Добронравову (категория "начинающие"), Людмиле Максаковой ("лучшая женская роль" в категории "мэтры"), Евгению Князеву ("роль второго плана" в категории "мэтры"), художнику Адомасу Яцовскису и композитору Фаустусу Латенасу.

Также "лучшим спектаклем" у "мэтров" назван "День опричника" (режиссер Марк Захаров, Театр "Ленком"). Кроме того, в этой возрастной категории премию "МК" в номинации "лучшая мужская роль" получат Владимир Коренев (Маттиас Клаузен, "Перед заходом солнца", Электротеатр "Станиславский") и Александр Калягин (Хлестаков, "Ревизор. Версия", Театр Et Cetera).

В номинации "лучшая женская роль" отмечена Вера Алентова (Джудит Блисс, "Апельсины&Лимоны", Театр им. Пушкина).

В категории "полумэтры" директор премии особо выделила Михаила Ефремова, который удостоен награды в номинации "лучшая мужская роль" за создание образа главного героя в спектакле "Амстердам" в Театре "Современник".

"Лучший спектакль" у "полумэтров" - "Мастер и Маргарита" (режиссер Сергей Женовач, Студия театрального искусства). Свои лауреаты определились и в разделе "начинающие", где "лучшим спектаклем" признан "Человек, который принял жену за шляпу" (режиссер Никита Кобелев, Театр им. Маяковского).

В других номинациях призерами стали: спектакль-импровизация - "Пока наливается пиво" (режиссер Иосиф Райхельгауз, Театр "Школа современной пьесы"); моноспектакль - Екатерина Дурова ("Правдивая история Фрекен Бок", Театр на Малой Бронной); лучший спектакль для подростков - "Переходный возраст" ("Театриум на Серпуховке"); ансамбль - "Наш класс" (Театр им. Вахтангова) и "Гардения" (Театр им. Пушкина).

Вручение премий состоится осенью после открытия нового театрального сезона, церемония награждения пройдет в редакции газеты "Московский комсомолец".