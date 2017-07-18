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Парижский Фонд Louis Vuitton проведет в 2020 году выставку картин из собрания Морозовых

Культура
18 июля, 19:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Намеченная экспозиция, отметили в Фонде, "знаменует новый этап сотрудничества в области культуры между Францией и Россией"

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ПАРИЖ, 18 июля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Большая выставка картин из собрания русских меценатов и коллекционеров живописи, братьев Михаила и Ивана Морозовых пройдет в 2020 году в музее Фонда Louis Vuitton. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Фонда, Музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи и Эрмитажа.

Как подчеркнули в Фонде Louis Vuitton, предстоящая экспозиция станет логическим продолжением выставки "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина", которая проходила в Париже с 22 октября 2016 года по 5 марта 2017 года и имела оглушительный успех.

"Фонд Louis Vuitton, таким образом, намерен в рамках диалога с выставкой "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" представить крупное собрание современных шедевров, собранных братьями Морозовыми, среди которых полотна Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо. Это уникальное собрание знаковых полотен французских импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов, а также восходящих талантов русского авангарда сформирует основу невероятной выставки, подобной которой еще никогда не было в Париже", - говорится в заявлении.

Намеченная на 2020 год экспозиция, добавили во французском Фонде, "знаменует новый этап сотрудничества в области культуры между Францией и Россией".

Меценаты Морозовы

Братья Морозовы - Михаил (1870-1903) и Иван (1871-1921) - представители известного русского купеческого рода. Искусством братья увлеклись еще в детстве, занимаясь в художественной студии, беря частные уроки рисования и живописи. В 1894 году на выставке Московского товарищества художников Михаил приобрел две картины Константина Коровина, положив начало семейной коллекции. Вскоре к коллекционированию присоединился и Иван, который активно продолжил меценатскую деятельность и после скоропостижной смерти старшего брата в 1903 году.

Ежегодно коллекция Морозовых пополнялась десятками новых полотен лучших современных русских и западноевропейских мастеров. В начале 1917 года страховая стоимость всего собрания оценивалась в 560 тыс. рублей. Иван Морозов намеревался преподнести свое собрание в дар Москве, однако планы изменила революция - в 1918 году предприятия Морозовых были национализированы, а собственность, включая коллекцию, экспроприирована. С 1919 года картины из Морозовской коллекции начали выставлять для публики в Москве вместе с полотнами из собрания другого известного московского мецената того времени Сергея Щукина.

Фонд Louis Vuitton

Музей современного искусства Фонда Louis Vuitton - новейшая выставочная площадка Парижа, открытая осенью 2014 года. Центр был задуман для знакомства публики с современным искусством ХХ и ХХI веков. Его здание, спроектированное в форме парусов из стекла и металла архитектором Фрэнком Гери, расположено в самом сердце Булонского леса на западной окраине Парижа.

Выставка картин из коллекции Щукина стала одним из наиболее заметных событий в культурной жизни французской столицы. Экспозиция имела столь высокую популярность, что организаторам пришлось увеличить часы работы выставочных залов до позднего вечера, а затем и продлить на несколько недель сроки проведения выставки. За четыре месяца залы Фонда Louis Vuitton посетили 1,2 млн ценителей искусства, что стало рекордом для этой выставочной площадки.

Среди привезенных в Париж работ были "Завтрак на траве" Клода Моне (ГМИИ), "Гармония в красном (Красная комната)" Анри Матисса (Эрмитаж), "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена (ГМИИ) и "Бой тигра с быком" Анри Руссо (Эрмитаж). Собранные Щукиным шедевры мирового искусства были объединены на одной площадке впервые после расформирования в 1948 году Государственного музея нового западного искусства и разделения коллекции между Эрмитажем и Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Выставка картин из собрания братьев Морозовых пройдет в Париже осенью 2020 года и будет продолжаться четыре месяца.

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