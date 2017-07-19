Балет Большого театра отправился в Нью-Йорк на юбилей "Драгоценностей" Джорджа Баланчина

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в среду на гастроли в Нью-Йорк. Выступления российской труппы, организованные в рамках XXII фестиваля Линкольн-центра в Нью-Йорке, пройдут с 20 по 30 июля, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Знаковой частью гастролей она назвала участие Большого балета (так во всем мире именуют балетную труппу Большого театра - прим. ТАСС) в праздновании 50-летия балета Джорджа Баланчина "Драгоценности". "В честь юбилея знаменитого спектакля устроители фестиваля Линкольн-центра задумали грандиозный международный проект, в котором задействованы балет Большого театра, балет Парижской оперы и труппа Нью-Йорк Сити балета, для которой Баланчин и поставил свои "Драгоценности" ровно полвека назад", - рассказала собеседница агентства.

Полувековой блеск "Драгоценностей"

Балет "Драгоценности", премьера которого состоялась 13 апреля 1967 года, вошел в историю как первый "полнометражный" бессюжетный балет. Он обошел многие сцены мира и пользовался громким успехом. В репертуаре ГАБТ "Драгоценности" значатся с 5 мая 2012 года.

Балет состоит из трех частей, обозначенных названиями драгоценностей. Считается, что каждый камень символизирует один из трех этапов жизненного и творческого пути балетмейстера. Так, "Изумруды" на музыку Габриэля Форе отражали изысканность и элегантность Франции, присущие также и французской балетной школе. "Рубины" на музыку Игоря Стравинского отдавали дань острым синкопированным ритмам Америки, а "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского стали ностальгическим воспоминанием о кристальной чистоте школы императорского петербургского балета.

"В проекте, придуманном организаторами фестиваля Линкольн-центра, три части балета "Драгоценности" было предложено исполнить трем разным разным труппам. Согласно национальности, артистам Опера де Пари было предложено исполнить "Изумруды", Нью-Йорк Сити балету достались "Рубины", а Большому балету, естественно, - "Бриллианты", - пояснила пресс-атташе ГАБТ.

Однако, по ее словам, такой последовательностью дело не ограничилось. "Разработана и вторая последовательность, где "Изумруды" танцует балет Парижской оперы, "Рубины" исполняет балет Большого театра, а "Бриллианты" представит труппа Нью-Йорк Сити балета", - проинформировала Новикова.

Она сообщила, что показы "Драгоценностей" в афише фестиваля Линкольн-центра значатся с 20 по 23 июля. В общей сложности состоится пять представлений в двух последовательностях, они пройдут в здании Нью-Йорк Сити балета, которое с 2008 года носит имя мецената Дэвида Коха, способствовавшего модернизации и переоборудованию знаменитого театрального дома.

В бонус - "Укрощение строптивой"

По окончании юбилейного проекта в честь "Драгоценностей" на этой же площадке Большой балет продолжит свои гастроли в Нью-Йорке показом нашумевшего спектакля "Укрощение строптивой".

"Ангажируя наши "Драгоценности" в честь юбилея постановки Баланчина, организаторы фестиваля Линкольн-центра обсудили право первыми показать в США хит Большого балета последних лет - "Укрощение строптивой", постановку, которую ГАБТ специально заказал известному французскому хореографу Жану-Кристофу Майо", - отметила Новикова.

Она подчеркнула, что Жан-Кристоф Майо, более 20 лет возглавляющий Балет Монте-Карло, никогда ни для одной труппы, кроме собственной, не ставил спектаклей. Исключением стал Большой театр. Балет "Укрощение строптивой" создан по мотивам одноименной комедии Шекспира на киномузыку Дмитрия Шостаковича. Сценографом спектакля стал Эрнест Пиньон-Эрнест - постоянный соавтор Майо, эскизы костюмов выполнил художник Огюстен Майо.

Мировая премьера "Укрощения строптивой" состоялась 4 июля 2014 года на Новой сцене Большого театра. В декабре того же года балет был показан в Монте-Карло, на спектакле присутствовал правящий князь Монако Альбер Второй и его старшая сестра принцесса Ганноверская Каролина. В апреле 2015 года "Укрощение строптивой" увидели зрители Санкт- Петербурга, а в августе 2016 года балет сорвал оглушительные аплодисменты на гастролях в Лондоне. "С успехом также прошла трансляция спектакля в кинотеатрах по всему миру", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

На гастролях в Нью-Иорке "Укрощение строптивой" станцуют шесть раз, показы пройдут с 26 по 30 июля. В спектакле участвуют Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Кристина Кретова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич, Артем Овчаренко, Вячеслав Лопатин, Игорь Цвирко, Александр Смольянинов, Денис Медведев и другие.

"Выступления Большого балета запланированы как мощный финальный аккорд, которым завершится XXII фестиваль Линкольн-центра в Нью-Йорке", - заключила пресс-атташе ГАБТ.