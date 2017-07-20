Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park

ТАСС, 20 июля. Мировые звезды рок-музыки выражают в четверг соболезнования в связи с известием о самоубийстве солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Майк Шинода, вместе с Беннингтоном стоявший у истоков Linkin Park, подтвердил факт самоубийства товарища. "Шокирован и убит горем", - добавил он.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.

"Нет слов. Сердце разбито. Покойся с миром, Честер Беннингтон", - говорится в сообщении группы Imagine Dragons.

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 июля 2017 г.

Группа One Republic в Twitter написала: "Самоубийство - это дьявол, который ходит по Земле меж нас, людей. У Честера было шестеро детей. Если кто-то думает, что мир станет лучше без тебя, как же он невероятно ошибается".

Chester had 6 kids. If anyone out there thinks the world is better without you. You are so unspeakably wrong on every level. Get help plz — OneRepublic (@OneRepublic) 20 июля 2017 г.

Джоэл Мэдден, вокалист группы Good Charlotte, также выразил соболезнования в связи с уходом Беннингтона, отметив в Twitter, что у него "пропал дар речи" при вести о его самоубийстве.

Беннингтон покончил с собой в четверг в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Ему был 41 год. Музыкант на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. Певец ушел из жизни в день рождения своего друга, солиста известной группы Soundgarden Криса Корнелла, который в мае этого года также покончил с собой.