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Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park

Культура
20 июля, 22:37 UTC+3 ТАСС

Честер Беннингтон умер в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год

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ТАСС, 20 июля. Мировые звезды рок-музыки выражают в четверг соболезнования в связи с известием о самоубийстве солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Майк Шинода, вместе с Беннингтоном стоявший у истоков Linkin Park, подтвердил факт самоубийства товарища. "Шокирован и убит горем", - добавил он.

"Нет слов. Сердце разбито. Покойся с миром, Честер Беннингтон", - говорится в сообщении группы Imagine Dragons.

Группа One Republic в Twitter написала: "Самоубийство - это дьявол, который ходит по Земле меж нас, людей. У Честера было шестеро детей. Если кто-то думает, что мир станет лучше без тебя, как же он невероятно ошибается".

Джоэл Мэдден, вокалист группы Good Charlotte, также выразил соболезнования в связи с уходом Беннингтона, отметив в Twitter, что у него "пропал дар речи" при вести о его самоубийстве.

Беннингтон покончил с собой в четверг в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Ему был 41 год. Музыкант на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. Певец ушел из жизни в день рождения своего друга, солиста известной группы Soundgarden Криса Корнелла, который в мае этого года также покончил с собой.

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