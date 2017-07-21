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Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов

Культура
21 июля, 5:39 UTC+3 ТАСС

Видео содержит фрагменты выступлений группы в рамках европейских гастролей

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Linkin Park

ТАСС, 21 июля. Новое музыкальное видео Linkin Park на песню Talking to Myself, размещенное на официальном канале группы в Youtube в четверг, в день смерти солиста Честера Беннингтона, за девять часов набрало более 2 млн просмотров.

По данным журнала Billboard, презентация клипа состоялась незадолго до появления новостей о смерти музыканта. Видео содержит фрагменты выступлений группы в рамках европейских гастролей.

Последний концерт группы с участием Беннингтона прошел 6 июля в британском Бирмингеме.

Talking to Myself - композиция с седьмого студийного альбома Linkin Park под названием One More Light, релиз которого состоялся 19 мая 2017 года.

В четверг Беннингтон покончил с собой в США. Ему был 41 год. 

Группа Linkin Park, исполняющая музыку в стиле альтернативный метал, была основана в 1996 году. Она номинировалась на престижную музыкальную премию "Грэмми" шесть раз, дважды была удостоена награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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