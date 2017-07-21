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TMZ: кончина Честера Беннингтона стала полной неожиданностью для группы Linkin Park

Культура
21 июля, 6:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июля. /ТАСС

По словам музыкантов, незадолго до смерти солиста группы они планировали фотосессию и готовились к турне под названием One More Light

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Кончина Честера Беннингтона явилась полной неожиданностью для остальных членов рок-группы Linkin Park. Они планировали фотосессию с ним через час после того, как было обнаружено его тело, и готовились к гастролям, стартующим ровно через неделю. Об этом сообщил в четверг онлайн-ресурс TMZ.

По его сведениям, 41-летний Беннингтон отдыхал вместе с женой в штате Аризона и вернулся в Лос-Анджелес (штат Калифорния) в минувшую среду. Супруга музыканта осталась в Аризоне. Данные обстоятельства указывают на то, что вокалист Linkin Park покончил с собой либо в среду ночью, либо рано утром в четверг.

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Согласно данным источников TMZ, один из членов рок-группы 20 июля появился у дома Беннингтона в Палос-Вердес уже после приезда наряда полиции. На вопросы правоохранителей музыкант, имя которого не называется, заявил, что "совершенно шокирован" известием о смерти, так как заехал за Честером, чтобы отвезти его на фотосессию.

На ближайшее время у Linkin Park запланировано турне под названием One More Light. Оно начинается 27 июля в Мансфилде (штат Массачусетс) и завершится тремя концертами в Токио 2, 4 и 5 ноября. Львиная доля выступлений группы запланирована в США и Канаде. Linkin Park на своем официальном сайте пока не сообщила, отменяется ли тур и планируется ли внести изменения в график выступлений.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию "Грэмми" шесть раз, дважды удостаивавшись награды. Коллективу также сопутствовал огромный финансовый успех. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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