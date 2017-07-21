Минкультуры готово поддерживать искусство в рамках традиционных ценностей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России дало определения понятиям "современное" и "актуальное" искусство, чтобы конкретизировать положения Основ государственной политики в РФ с точки зрения поддержки культурных начинаний, сообщил ТАСС первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Мы приветствуем развитие любых форм искусства, но поддерживаем из них только те, которые соответствуют нашей культурной политике, то есть то, что соответствует нашим традиционным ценностям независимо от формы, от современности, актуальности и так далее", - сказал Аристархов.

Циркуляр Минкультуры

Ранее Минкультуры составило циркуляр для подведомственных учреждений и органов управления культурой субъектов РФ, в котором дает разъяснение понятиям "современное искусство" и "актуальное искусство". В документе ведомство обращает внимание на необходимость правильного употребления терминов. К нему прилагаются экспертизы по данному вопросу Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.

"Циркуляр сделан для удобства наших подведомственных учреждений и органов управления культурой субъектов, потому что, как вы знаете, и в Основах культурной политики, и в других документах заложена наша обязанность по поддержке современного искусства. Но что это такое? Нам навязывается ложное мнение, что это только что-то непременно эпатажное, странное, нетрадиционное и шокирующее. Это не так, современное - это то, что делается нашими современниками, а это самые разные направления, которые все должны быть поддержаны", - подчеркнул первый замминистра культуры.

По словам Аристархова, циркуляр не станет решающим документом при распределении финансовой поддержки, но носит вспомогательный характер. "Нам важно, чтобы было поддержано не только современное искусство новых форм (хотя они, безусловно, достойны поддержки, если они не несут негативного заряда для нашего общества), но и классические формы искусства. Оно тоже современное и может быть очень даже актуальным. И наоборот: если это искусство новых форм, непривычных для нас форм, но оно говорит о важных для нас проблемах, то и оно достойно поддержки", - заметил он.

Вопрос актуальности искусства ведомство предлагает решать, руководствуясь интересами общества в целом. "Нам опять же навязывается ложное понимание того, что актуальное - это непременно противоречащее всему и вся, эпатажное и шокирующее. Это тоже не так, актуальное - это то, что актуально для нас с вами, которое поднимает так называемые вечные вопросы, то, что важно людям. Причем важно именно людям в целом, а не кучке маргиналов", - отметил Аристархов.