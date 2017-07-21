Три лучшие труппы мира впервые объединились в Нью-Йорке на юбилее балета Джорджа Баланчина

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Уникальный проект стартовал в четверг в Нью-Йорке, где впервые в рамках фестиваля Lincoln Center объединились три лучшие труппы мира, чтобы отметить 50-летия балета Джорджа Баланчина "Драгоценности". В торжествах принимают участие балет Парижской оперы, труппа New York City Ballet и Большой балет.

Их совместные выступления продлятся до 23 июля.

Зал Театра Дэвида Коха, рассчитанный на 2500 мест, был заполнен до отказа. Именно на этой площадке полвека назад - 13 апреля 1967 года, состоялась премьера "Драгоценностей", поставленных Баланчиным для своей труппы New York City Ballet.

Балет состоит из трех частей, обозначенных названиями драгоценностей. Считается, что каждый камень символизирует один из трех этапов жизненного и творческого пути балетмейстера. Так, "Изумруды" на музыку Габриэля Форе отражали изысканность и элегантность Франции, присущие также и французской балетной школе. "Рубины" на музыку Игоря Стравинского отдавали дань острым синкопированным ритмам Америки с ее Бродвеем, а "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского стали ностальгическим воспоминанием о кристальной чистоте школы императорского петербургского балета.

В проекте, придуманном организаторами фестиваля Lincoln Center, три части балета "Драгоценности" было предложено исполнить трем разным разным труппам. Согласно национальности, артистам Опера де Пари было предложено исполнить "Изумруды", New York City Ballet достались "Рубины", а Большому балету, естественно, - "Бриллианты".

"Я переполнена эмоциями, - призналась в интервью ТАСС директор Фонда Баланчина Элен Сорин. - Мне понравилось все, у каждой компании свое собственное лицо". "Труппы замечательные, но весь триумф достанется господину Баланчину", - заявила собеседница агентства.

Дружба на сцене

"Это невероятно - танцевать вместе, разделяя общее наследие, - признала со своей стороны художественный руководитель балетной труппы Парижской оперы Орели Дюпон. - Но, знаете, в общем-то, мы все одна команда, в эпоху Facebook, Instagram и всякого такого, танцовщики дружат в соцсетях, выходят на одну сцену и становятся партнерами, что наглядно и продемонстрировали в "Драгоценностях".

"Мне безумно интересно увидеть, как трактуют Баланчина французские и русские танцовщики. Своих-то я знаю отлично, а вот от этих трупп ожидаю нового свежего прочтения, такого, с каким еще не встречалась", поделилась ведущая танцовщица New York City Ballet Тереза Рейхлин.

Со своей стороны, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев сказал в интервью ТАСС, что вполне удовлетворен выступлением возглавляемой труппы. "Конечно, было неплохо, очень неплохо, солисты Ольга Смирнова и Семен Чудин замечательно станцевали, и кордебалет был на высоте, словом, труппа продемонстрировала русский императорский балет", - отметил Вазиев.

По его словам, в пятницу балет Большого театра станцует "Рубины". "Изумруды" по-прежнему исполнит балет Парижской оперы, а "Бриллианты" представит труппа New York City Ballet", - проинформировал Вазиев, добавив, что в общей сложности в программе фестиваля Линкольн-центра состоится еще четыре представления в двух последовательностях.

"А дальше мы ведем переговоры о том, чтобы этот проект показать в Большом театре и Парижской опере. Думаю, что в ближайшие два-три года этот план удастся осуществить", - заявил руководитель балета ГАБТ.