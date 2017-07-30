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Кто вы из фильмов с Арнольдом Шварценеггером?

Культура
30 июля, 12:00 UTC+3

Пройдите тест ТАСС, чтобы узнать, какой персонаж вам ближе — терминатор или беременный профессор

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Материал из 1 страницы

Легенда мирового бодибилдинга, звезда кинематографа, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свой 70-й день рождения. С начала 1970-х годов Шварценеггер снялся почти в полусотне фильмов. Слава к нему пришла после картины "Конан-варвар", а последовавшие за ней "Терминатор", "Хищник" и "Вспомнить все" укрепили австрийца в статусе звезды кино. На кого из классических персонажей Шварценеггера больше всего похожи вы, поможет узнать наш тест.

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