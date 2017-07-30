На музыкальном фестивале "Жара" в Баку состоялся творческий вечер Аллы ПугачевойКультура 30 июля, 12:30
Рогозин: испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, проделана хорошая работаАрмия и ОПК 30 июля, 12:20
Россияне Лямин и Красильников одержали победу во втором матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 30 июля, 12:18
Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь транзитом через МосквуПолитика 30 июля, 12:08
Кто вы из фильмов с Арнольдом Шварценеггером?Культура 30 июля, 12:00
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие суткиМосква 30 июля, 11:58
Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 30 июля, 11:55
СМИ: женщины в Стамбуле вышли на демонстрацию против ношения традиционной одеждыОбщество 30 июля, 11:52
Женская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 30 июля, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Легенда мирового бодибилдинга, звезда кинематографа, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечает свой 70-й день рождения. С начала 1970-х годов Шварценеггер снялся почти в полусотне фильмов. Слава к нему пришла после картины "Конан-варвар", а последовавшие за ней "Терминатор", "Хищник" и "Вспомнить все" укрепили австрийца в статусе звезды кино. На кого из классических персонажей Шварценеггера больше всего похожи вы, поможет узнать наш тест.