На фестивале "Ласточка" в "Лужниках" выступят Элли Голдинг, Иван Дорн и Александра Сэвиор

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Городской фестиваль актуальной музыки и активного образа жизни "Ласточка" пройдет в "Лужниках" в субботу. Его участниками станут британская певица Элли Голдинг, поп-группа Years & Years, украинский певец Иван Дорн и американская исполнительница Александра Сэвиор, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Организаторы отметили, что выступление на "Ласточке" станет первым в России для исполнительницы хитов Burn и Love Me Like You Do Голдинг. Дорн же представит свой новый альбом OTD (Open The Dorn).

Также на сцене "Лужников" выступят французская группа Her, играющая минималистичный соул, и молодая финская исполнительница Alma.

Летний фестиваль музыки и активного образа жизни "Ласточка" пройдет уже во второй раз. Его программа рассчитана на целый день и, помимо концерта, включает площадки ведущих спортивных проектов, места для пикников, детскую зону и многое другое.