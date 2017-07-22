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На фестивале "Ласточка" в "Лужниках" выступят Элли Голдинг, Иван Дорн и Александра Сэвиор

Культура
22 июля, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Также на сцену поднимутся французская группа Her молодая финская исполнительница Alma

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Городской фестиваль актуальной музыки и активного образа жизни "Ласточка" пройдет в "Лужниках" в субботу. Его участниками станут британская певица Элли Голдинг, поп-группа Years & Years, украинский певец Иван Дорн и американская исполнительница Александра Сэвиор, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Организаторы отметили, что выступление на "Ласточке" станет первым в России для исполнительницы хитов Burn и Love Me Like You Do Голдинг. Дорн же представит свой новый альбом OTD (Open The Dorn).

Также на сцене "Лужников" выступят французская группа Her, играющая минималистичный соул, и молодая финская исполнительница Alma.

Летний фестиваль музыки и активного образа жизни "Ласточка" пройдет уже во второй раз. Его программа рассчитана на целый день и, помимо концерта, включает площадки ведущих спортивных проектов, места для пикников, детскую зону и многое другое.

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