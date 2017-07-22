Умер актер Джон Хёрд, исполнивший роль отца Кевина в фильме "Один дома"

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ТАСС, 22 июля. Актер Джон Хёрд, известный по роли отца Кевина Маккалистера в фильме "Один дома" (Home Alone, 1990) и его сиквеле, ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом в субботу сообщил онлайн-ресурс TMZ.
По его информации, Хёрд скончался в пятницу. Тело актера было обнаружено в одном из отелей Калифорнии. На данный момент причина смерти неизвестна.
Хёрд родился 7 марта 1945 года в Вашингтоне. Зрителю он наиболее известен по роли Питера Маккалистера в фильме "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992). Он также сыграл в лентах "Большой" (Big, 1988), "На пляже" (Beaches, 1988), "Пробуждение" (Awakenings, 1990), "Гладиатор" (Gladiator, 1992) и других. Помимо этого Хёрд исполнил роли в сериалах "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007), "Побег" (Prison Break, 2005-2009) и "Американская семейка" (Modern Family, 2009 - по настоящее время).