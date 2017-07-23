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Мариинский балет отправляется на гастроли в Лондон

Культура
23 июля, 0:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, июля. /ТАСС

Гастроли откроются серией показов балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса в постановке Александра Горского, лидером по количеству показов станет визитная карточка Мариинского театра - "Лебединое озеро"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Балетная труппа и Симфонический оркестр Мариинского театра отправляются в трехнедельные гастроли в Лондон с классическим и современным репертуаром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"С 24 июля по 12 августа пройдут традиционные гастроли балетной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне. В течение трех недель будет представлен широкий спектр спектаклей - "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Баядерка", "Анна Каренина", а также программа одноактных работ "Контрасты", - сказала сотрудница пресс-службы Екатерина Ордовская.

По ее словам, гастроли откроются серией показов балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса в постановке Александра Горского (1902) по мотивам спектакля Мариуса Петипа при участии ведущих солистов балетной труппы Мариинского театра. "Лидером по количеству показов (восемь представлений, билеты на которые уже проданы) станет визитная карточка Мариинского театра - "Лебединое озеро" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895) в редакции Константина Сергеева (1950) с разными составами исполнителей", - отметили в пресс-службе.

Современные акценты лондонского сезона - "Анна Каренина" Родиона Щедрина в хореографии Алексея Ратманского, где в титульной партии выйдут прима-балерины Диана Вишнева и Виктория Терешкина, и программа "Контрасты". В нее вошли: "Кармен-сюита" в хореографии Альберто Алонсо, "Инфра" в постановке Уэйна МакГрегора, которую он создавал специально для труппы лондонского Королевского балета, а в 2014 году перенес на петербургских танцовщиков. Еще одно название - Grand pas из "Пахита", реконструированное Юрием Бурлакой в недавней премьере Мариинского театра в постановке Юрия Смекалова.

Завершит гастроли "Баядерка" Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа (1877) в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани (1941).

В гастролях примет участие большая группа ведущих солистов Мариинского. Помимо Вишневой и Терешкиной, ведущие партии исполнят Екатерина Кондаурова, Надежда Батоева, Елена Евсеева, Анастасия Матвиенко, Екатерина Осмолкина, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Евгений Иванченко, Кимин Ким, Владимир Шкляров, Константин Зверев, Ксандер Париш, Александр Сергеев, Филипп Степин. Спектакли пройдут под управлением двух дирижеров - Бориса Грузина и Алексея Репникова.

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