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Волшебный лес в парке "Останкино"

Культура
24 июля, 16:17 UTC+3

Летающие рыбы, призрачные лошади и духи леса на фестивале "Вдохновение" в Москве

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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Кинетическая скульптура "Лошадь Ночи" Реми Брюна
Кинетическая скульптура "Лошадь Ночи" Реми Брюна
Кинетическая скульптура "Лошадь Ночи" Реми Брюна
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
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© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Кинетическая скульптура "Лошадь Ночи" Реми Брюна
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

С 21 июля по 1 августа проходит III Ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение". После захода солнца в московском парке "Останкино" "оживает" волшебный лес: там установлены световые инсталляции, созданные европейскими художниками.

Основная тема фестиваля этого года — "Природа Вдохновения". Художники из разных стран установили на маршруте протяженностью один километр инсталляции в виде духов леса, животных, героев сказок и мифов. Одна из самых интересных скульптур — летающие светящиеся рыбы, расположенные вокруг пруда в парке. Композицию создало французское творческое объединение Aérosculpture.

Куратором "Вдохновения" стал Жюльен Павийяр, бывший арт-директор Праздника света в Лионе.

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