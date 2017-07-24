Волшебный лес в парке "Останкино"

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С 21 июля по 1 августа проходит III Ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение". После захода солнца в московском парке "Останкино" "оживает" волшебный лес: там установлены световые инсталляции, созданные европейскими художниками.

Основная тема фестиваля этого года — "Природа Вдохновения". Художники из разных стран установили на маршруте протяженностью один километр инсталляции в виде духов леса, животных, героев сказок и мифов. Одна из самых интересных скульптур — летающие светящиеся рыбы, расположенные вокруг пруда в парке. Композицию создало французское творческое объединение Aérosculpture.

Куратором "Вдохновения" стал Жюльен Павийяр, бывший арт-директор Праздника света в Лионе.