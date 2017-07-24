Волшебный лес в парке "Останкино"

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧЕ по современному пятиборьюСпорт 24 июля, 17:35
Карпин сообщил, что покинул "Матч ТВ" ради тренерской деятельностиСпорт 24 июля, 17:31
Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жарыМосква 24 июля, 17:25
Суд запретил "Рубину" продавать или расторгать договор с футболистом КанунниковымСпорт 24 июля, 17:24
JPost: израильская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству НетаньяхуМеждународная панорама 24 июля, 17:13
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцуОбщество 24 июля, 17:05
Новак: полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. барр. нефти в суткиЭкономика и бизнес 24 июля, 16:58
Российские ватерполистки победили итальянок и вышли в полуфинал ЧМСпорт 24 июля, 16:56
ВФЛА отправила в IAAF заявки 20 российских легкоатлетов на участие в ЧМ-2017Спорт 24 июля, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
С 21 июля по 1 августа проходит III Ежегодный фестиваль искусств "Вдохновение". После захода солнца в московском парке "Останкино" "оживает" волшебный лес: там установлены световые инсталляции, созданные европейскими художниками.
Основная тема фестиваля этого года — "Природа Вдохновения". Художники из разных стран установили на маршруте протяженностью один километр инсталляции в виде духов леса, животных, героев сказок и мифов. Одна из самых интересных скульптур — летающие светящиеся рыбы, расположенные вокруг пруда в парке. Композицию создало французское творческое объединение Aérosculpture.
Куратором "Вдохновения" стал Жюльен Павийяр, бывший арт-директор Праздника света в Лионе.