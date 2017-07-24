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Михалков: постановка балета "Нуреев" невозможна в Большом театре

Культура
24 июля, 12:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Режиссер отметил, что "пора взрослеть" и "научиться не врать по-пустому"

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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Перенос на май 2018 года премьеры балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова безжалостен по отношению к артистам, которые заняты в спектакле, в Большом театре он невозможен. Такое мнение выразил в интервью ТАСС режиссер Никита Михалков.

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Премьера балета должна была состояться 11 июля, но была перенесена на май 2018 года. Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин ранее объяснил это тем, что "спектакль не готов".

"Я считаю, что это довольно безжалостно по отношению к артистам балета, чей век очень короток, - сказал Михалков. - Они работали. Это изнурительная работа, это травматическая работа, эмоциональная работа. И в результате оказаться заложниками недальновидности - это, мне кажется, обидно".

При этом он добавил, что "пора взрослеть". "Пора научиться не врать по-пустому, - пояснил режиссер. - Я не хочу никого учить, но говорить, что за два дня до выпуска спектакля плохо работает кордебалет - не очень правильно. Не верю, что, когда начиналась работа над спектаклем, не было понятно, что будет в результате. Кто это делает и о ком этот спектакль. И что основной темой в биографии Нуреева, его творческих и человеческих метаниях, будет терпкая и пикантная тема его гомосексуальных привязанностей и проблем. Предполагать, что постановка сведется только к мастерству гениального танцовщика было чрезвычайно наивно. Да, думаю, никто так и не предполагал".

"Для России эта тема болезненная, - продолжил Михалков, - для православных, фиксация и оформление однополых браков, во-первых, смертный грех, во-вторых, постепенное истребление человечества и нарушение всех тех канонов, по которым человечество жило, по крайней мере, в течение двух тысяч лет". Он отметил, что, если у создателей спектакля есть деньги, сцена, они могут его реализовать на этом пространстве. "Нужно знать, где, кому, когда и для чего это делается, - пояснил режиссер. - Поэтому, когда это умножается все на Большой театр, это не совмещается".

"Если говорить о постановке, то я убежден, что и по хореографии, и по режиссуре, и по всему остальному это очень изысканно, - сказал Михалков. - Но это эпатаж, это укол. Но не все любят уколы. Вот и все. Никто никому ничего не запрещает, но делать из этого трагедию… Это трагедия для артистов балета".

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич
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