Проект РФ, Франции и США в честь юбилея балета Баланчина прошел в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Празднование 50-летия балета Джорджа Баланчина "Драгоценности", объединившее три лучшие труппы мира - балет Парижской оперы, труппу Нью-Йорк Сити балета и балет Большого театра, завершилось в воскресенье в Нью-Йорке. Международный проект, организованный в рамках XXII фестиваля Линкольн-центра, был показан шесть раз, все представления прошли с аншлагом.

"Поистине захватывающим зрелищем стали "Драгоценности" Баланчина с интернациональным составом", - написала о выступлении газета The New York Times.

"На сцене Театра имени Дэвида Коха, где пятьдесят лет назад "Драгоценности" впервые увидели свет рампы, в трех блестящих частях балета выступил ансамбль танцовщиков из Парижской оперы ("Изумруды"), Нью-Йорк Сити балета ("Рубины") и Большого балета ("Бриллианты")", - говорится в публикации.

Считается, что каждый камень символизирует один из трех этапов жизненного и творческого пути Джорджа Баланчина (1904-1983), связанного с Россией, Францией и США. Так, "Изумруды" на музыку Габриэля Форе - это Франция и французская балетная школа. "Рубины" на музыку Игоря Стравинского - это Америка, а "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского - воспоминания о школе императорского петербургского балета.

"Ольга Смирнова и Семен Чудин (солисты Большого театра - прим. ТАСС) замечательно станцевали, и кордебалет был на высоте - словом, труппа продемонстрировала русский императорский балет", - сказал руководитель балета Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Махар Вазиев в интервью ТАСС. Он также похвалил совсем молодых артистов Алену Ковалеву и Якопо Тисси, выступивших в "Бриллиантах" в другом составе.

"Приятно, когда люди в зале говорят: "Невероятно! Русские - самые лучшие!" - и встают в едином порыве, и долго аплодируют нам", - сказал Вазиев. "У нас потрясающая балетная компания, которую надо беречь и развивать", - считает он. "Мы гордимся балетом Большого театра и счастливы, что мы из России", - признался руководитель балета ГАБТ.

"Укрощение строптивой"

По окончании юбилейного проекта в честь "Драгоценностей" Большой балет продолжит свои гастроли в Нью-Йорке показом спектакля "Укрощение строптивой".

"Ангажируя наши "Драгоценности" в честь юбилея постановки Баланчина, организаторы фестиваля Линкольн-центра обсудили право первыми показать в США "Укрощение строптивой", постановку, которую ГАБТ специально заказал известному французскому хореографу Жану-Кристофу Майо", - рассказала ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она подчеркнула, что Жан-Кристоф Майо, более 20 лет возглавляющий Балет Монте-Карло, никогда ни для одной труппы, кроме собственной, не ставил спектаклей. Исключением стал Большой театр. Балет "Укрощение строптивой" создан по мотивам одноименной комедии Шекспира на киномузыку Дмитрия Шостаковича. Сценографом спектакля стал Эрнест Пиньон-Эрнест - постоянный соавтор Майо. Эскизы костюмов выполнил художник Огюстен Майо.

Мировая премьера "Укрощения строптивой" состоялась 4 июля 2014 года на Новой сцене Большого театра. В декабре того же года балет был показан в Монте-Карло, на спектакле присутствовал правящий князь Монако Альбер Второй и его старшая сестра Принцесса Ганноверская Каролина. В апреле 2015 года "Укрощение строптивой" увидели зрители Санкт- Петербурга, а в августе 2016 года балет отправился на гастроли в Лондон. "С успехом также прошла трансляция спектакля в кинотеатрах по всему миру", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Она проинформировала, что, несмотря на плотный график, Жан-Кристоф Майо прибыл в Нью-Йорк, чтобы лично провести репетиции своего спектакля.

На гастролях в Нью-Йорке "Укрощение строптивой" станцуют шесть раз, показы пройдут с 26 по 30 июля. В спектакле участвуют Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Кристина Кретова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич, Артем Овчаренко, Вячеслав Лопатин, Игорь Цвирко и другие.