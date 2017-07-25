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Новый фильм о приключениях Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году

Культура
25 июля, 1:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer не объявляла ни имени режиссера, ни названия будущей ленты

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Новый кинофильм, повествующий о похождениях вымышленного агента британской разведки Джеймса Бонда, выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Как в нем отмечается, агент 007 вернется на экраны в США 8 ноября 2019 года. Британский релиз картины состоится на несколько дней раньше.

Это будет уже 25-й фильм киноцикла о знаменитом персонаже. При этом MGM не стала объявлять ни имени режиссера, ни названия будущей ленты. Также пока не известно, кто на этот раз исполнит роль Бонда.

В четырех последних фильмах бондианы агента 007 сыграл британский актер Дэниел Крэйг. В последнее время ряд СМИ сообщал, что в следующем фильме якобы именно он снова воплотит этот образ. Однако ранее Крэйг заявлял, что больше никогда не вернется к роли суперагента.

Помимо Крэйга, роль Бонда ранее исполняли такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

Первый фильм киноцикла под названием "Доктор Ноу" увидел свет в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.

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