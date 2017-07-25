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Фотовыставка о Русской Арктике открылась на борту атомного ледокола "50 лет Победы"

Культура
25 июля, 18:25 UTC+3 ТАСС

Выставку проводит национальный парк "Русская Арктика" в рамках Года экологии

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ТАСС, 25 июля. Фотовыставка о Русской Арктике разместилась в каютах самого мощного атомного ледокола в мире "50 лет Победы", сообщили в пресс-службе национального парка "Русская Арктика".

"Очередной круизный рейс на атомном ледоколе "50 лет Победы" по маршруту Мурманск - Северный полюс с заходом на территорию национального парка "Русская Арктика" ознаменовался открытием фотовыставки, посвященной этой, самой большой на сегодня, заповедной территории России", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, "18 снимков, сделанных сотрудником национального парка Николаем Гернетом в разные годы на архипелаге Земля Франца-Иосифа, разместили в холлах ледокола, библиотеке, ресторане - местах, где в ходе круиза проводят время туристы".

По словам Гернета, его снимки и оформление выставки в целом получили одобрение капитана "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова. "Выставка, которую национальный парк "Русская Арктика" проводит как одно из плановых мероприятий в рамках Года экологии, останется на судне на постоянной основе. Всего в этом сезоне состоится пять круизов на атомном ледоколе "50 лет Победы", которые завершатся 12 августа", - сказали в пресс-службе.

Национальный парк "Русская Арктика" создан 15 июня 2009 года. Включает территорию двух полярных архипелагов в Архангельской области - Новая Земля с прилегающими островами и Земля Франца-Иосифа. Его площадь составляет 8,8 млн га. Это самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России.

Национальный парк создан для сохранения и изучения уникальных природных комплексов и объектов, редких видов растений и животных, выполнения научно-исследовательской и просветительской работы.

О ледоколе

Атомный ледокол "50 лет Победы"- крупнейший в мире. Был заложен 4 октября 1989 года под именем "Урал" и спущен на воду 29 декабря 1993 года. Дальнейшее строительство было приостановлено из-за отсутствия средств. В 2003 году строительство было возобновлено, и 1 февраля 2007 года ледокол вышел в Финский залив на ходовые испытания, которые продлились две недели.

Флаг поднят 23 марта 2007 года, и 11 апреля ледокол пришел в постоянный порт приписки Мурманск. 30 июля 2013 года ледокол достиг Северного полюса в сотый раз.

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