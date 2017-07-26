Губернатор Ивановской области предложил Минкультуры субсидировать театры в крупных городах

ТАСС, 26 июля. Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому распространить субсидии из федерального бюджета на театры городов, население которых превышает 300 тыс. человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи Конькова с Мединским.

"В настоящее время поддержку из федерального бюджета получают театры, расположенные в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Глава региона выступил с предложением распространить эту меру на учреждения культуры в более крупных городах", - говорится в сообщении пресс- службы.

По мнению региональных властей, учреждения культуры крупных городов также испытывают нехватку средств и нуждаются в федеральной поддержке. Расширение списка субсидируемых театров позволит им получить дополнительную возможность укрепить материальную базу, приобрести реквизит, а также создать новые постановки и спектакли.

Согласно информации Министерства культуры РФ, в текущем году из федерального бюджета выделено 670 млн рублей на поддержку профессиональных муниципальных театров в населенных пунктах с населением до 300 тыс. человек. Субсидии из бюджета РФ предоставляются в порядке софинансирования со стороны регионов. Театры могут потратить деньги на закупку оборудования или создание постановок.

В Ивановской области в текущем году субсидию из федерального бюджета получило одно учреждение культуры - Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского, расположенный в городе с населением порядка 80 тыс. человек. Средства в сумме 5,5 млн рублей были использованы для постановки двух спектаклей.