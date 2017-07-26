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Губернатор Ивановской области предложил Минкультуры субсидировать театры в крупных городах

Культура
26 июля, 18:08 UTC+3 ТАСС

В 2017 году на поддержку профессиональных муниципальных театров в городах с населением до 300 тыс. человек было выделено 670 млн рублей

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ТАСС, 26 июля. Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому распространить субсидии из федерального бюджета на театры городов, население которых превышает 300 тыс. человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи Конькова с Мединским.

"В настоящее время поддержку из федерального бюджета получают театры, расположенные в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Глава региона выступил с предложением распространить эту меру на учреждения культуры в более крупных городах", - говорится в сообщении пресс- службы.

По мнению региональных властей, учреждения культуры крупных городов также испытывают нехватку средств и нуждаются в федеральной поддержке. Расширение списка субсидируемых театров позволит им получить дополнительную возможность укрепить материальную базу, приобрести реквизит, а также создать новые постановки и спектакли.

Согласно информации Министерства культуры РФ, в текущем году из федерального бюджета выделено 670 млн рублей на поддержку профессиональных муниципальных театров в населенных пунктах с населением до 300 тыс. человек. Субсидии из бюджета РФ предоставляются в порядке софинансирования со стороны регионов. Театры могут потратить деньги на закупку оборудования или создание постановок.

В Ивановской области в текущем году субсидию из федерального бюджета получило одно учреждение культуры - Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского, расположенный в городе с населением порядка 80 тыс. человек. Средства в сумме 5,5 млн рублей были использованы для постановки двух спектаклей.

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