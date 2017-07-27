Телеканал HBO снимет минисериал о Чернобыльской катастрофе

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ТАСС, 27 июля. Кабельный телеканал HBO снимет пятисерийный фильм о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает издание Variety.
Главную роль в минисериале исполнит актер Джаред Харрис - он сыграет Валерия Легасова, ученого, вошедшего в правительственную комиссию по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии.
"C того момента, как [сценарист] Крейг Мазин предложил нам эту историю, мы были убеждены, что эту необычайно реальную историю ужаса и искупления необходимо рассказать", - пояснил Кэри Антолис, глава подразделения минисериалов канала. "Она привлечет и взбудоражит нашу аудиторию, а также зрителей по всему миру", - добавил он.
Съемки начнутся в 2018 году в Литве.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв реактора, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек, 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 г. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР.