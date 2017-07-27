Органный концерт пройдет в башне комплекса "Москва-Сити"

Международный турнир по синхронному плаванию пройдет в Москве перед ОИ-2020Спорт 27 июля, 18:29
Ученые из Великобритании изучили эффективность антибиотиковСоциальная ответственность 27 июля, 18:29
Колобков: Ефимова выступает на ЧМ в Будапеште с настоящей спортивной злостьюСпорт 27 июля, 18:24
Колобков: выступление сборной России на ЧМ по фехтованию можно назвать успешнымСпорт 27 июля, 18:13
Мутко: уголовная ответственность за допинг может быть применена в любой моментСпорт 27 июля, 18:08
NBC: основатель Amazon стал самым богатым человеком в миреЭкономика и бизнес 27 июля, 18:03
Пассажиропоток аэропорта Пулково за 6 месяцев вырос на 25%, до 7 млн человекТранспорт 27 июля, 17:59
Мутко: сборная России по фехтованию справилась со своими задачами на чемпионате мираСпорт 27 июля, 17:59
Мутко: Первый канал будет организатором церемоний открытия и закрытия ЧМ-2018Спорт 27 июля, 17:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самый высокий органный концерт России пройдет 24 августа в панорамной башне "Империя" комплекса "Москва-Сити". Рекорд будет фиксироваться во время выступления, сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда "Бельканто".
Концерт пройдет на высоте 220 метров над землей. По данным организаторов, такое представление станет первым в России. В ближайшее время ожидается экспертиза из Лондона, которая позволит претендовать также на место в Книге рекордов Гиннесса.
"Бытует мнение, что ходить на концерты академической музыки скучно. Наш фонд проводит органные концерты в соборах, музеях, усадьбах, особняках, галереях, бальных залах, кинотеатрах. До нас никто и никогда не проводил живой органный концерт на такой высоте, да еще и в небоскребе", - цитирует пресс-служба основателя и художественного руководителя "Бельканто" Татьяну Ланскую.
В программу вечера войдут произведения барокко, отрывки из балета "Щелкунчик" Чайковского, "Утро" Грига, саундтреки к фильму "Интерстеллар" и другие мелодии в исполнении Ивана Ипатова и органного дуэта Belcanto - Ивана Царева и Анны Никулиной.