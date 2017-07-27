Органный концерт пройдет в башне комплекса "Москва-Сити"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самый высокий органный концерт России пройдет 24 августа в панорамной башне "Империя" комплекса "Москва-Сити". Рекорд будет фиксироваться во время выступления, сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда "Бельканто".

Концерт пройдет на высоте 220 метров над землей. По данным организаторов, такое представление станет первым в России. В ближайшее время ожидается экспертиза из Лондона, которая позволит претендовать также на место в Книге рекордов Гиннесса.

"Бытует мнение, что ходить на концерты академической музыки скучно. Наш фонд проводит органные концерты в соборах, музеях, усадьбах, особняках, галереях, бальных залах, кинотеатрах. До нас никто и никогда не проводил живой органный концерт на такой высоте, да еще и в небоскребе", - цитирует пресс-служба основателя и художественного руководителя "Бельканто" Татьяну Ланскую.

В программу вечера войдут произведения барокко, отрывки из балета "Щелкунчик" Чайковского, "Утро" Грига, саундтреки к фильму "Интерстеллар" и другие мелодии в исполнении Ивана Ипатова и органного дуэта Belcanto - Ивана Царева и Анны Никулиной.