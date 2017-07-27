Люк Бессон будет снимать свой следующий проект в России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон собирается делать свой новый проект в России. Об этом он сообщил в четверг вечером на московской премьере своего фантастического фильма "Валериан и город тысячи планет".

"Я скажу сейчас то, что еще никогда и никому не говорил, - привели ТАСС слова режиссера в пресс-службе компании "Наше кино", которая занимается прокатом фильма в РФ. - Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю". По словам Бессона, это говорит о том, что он относится к России "с большой теплотой".

"Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что", - сказал режиссер. Он добавил, что очень гордится возможностью показать свою картину именно в России. "Мой фильм о том, как быть всем вместе, делать все вместе, понимать всех. Не только человечество, но и другие расы", - пояснил режиссер.

Он открыл еще один секрет, рассказав, что "первые несколько кадров фильма "Валериан и город тысячи планет" - о России". "Это большое послание c глубоким подтекстом, - отметил Бессон. - Но при этом это веселый и интересный фильм, где много всего захватывающего".

Режиссер представил публике актрису Сашу Лусс, сыгравшую в картине принцессу. "Достаточно тяжело приезжать всей группой, но сегодня хочу представить с большой гордостью русскую девушку, которую я встретил два года назад и отправил ее на актерские курсы и пообещал снять потом в кино, - рассказал Бессон. - У меня всегда был талант раскрывать раскрывать актрис - Натали Портман, Милу Йовович, которая, как известно, тоже с русскими корнями".

Сюжет фильма

На российские экраны картина выйдет 10 августа. Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Действие ленты происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.

Люк Бессон уже приезжал в Москву, в частности, в 2010 году он был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля. Среди самых известных его фильмов - "Пятый элемент", "Люси" и "Леон".