Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Люк Бессон будет снимать свой следующий проект в России

Культура
27 июля, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

По словам режиссера, несмотря на всю политическую ситуацию, люди должны относиться друг к другу по-человечески

Поделиться
Материал из 1 страницы
Люк Бессон

Люк Бессон

© EPA/Patrick Seeger

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон собирается делать свой новый проект в России. Об этом он сообщил в четверг вечером на московской премьере своего фантастического фильма "Валериан и город тысячи планет".

"Я скажу сейчас то, что еще никогда и никому не говорил, - привели ТАСС слова режиссера в пресс-службе компании "Наше кино", которая занимается прокатом фильма в РФ. - Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю". По словам Бессона, это говорит о том, что он относится к России "с большой теплотой".

"Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что", - сказал режиссер. Он добавил, что очень гордится возможностью показать свою картину именно в России. "Мой фильм о том, как быть всем вместе, делать все вместе, понимать всех. Не только человечество, но и другие расы", - пояснил режиссер.

Он открыл еще один секрет, рассказав, что "первые несколько кадров фильма "Валериан и город тысячи планет" - о России". "Это большое послание c глубоким подтекстом, - отметил Бессон. - Но при этом это веселый и интересный фильм, где много всего захватывающего".

Режиссер представил публике актрису Сашу Лусс, сыгравшую в картине принцессу. "Достаточно тяжело приезжать всей группой, но сегодня хочу представить с большой гордостью русскую девушку, которую я встретил два года назад и отправил ее на актерские курсы и пообещал снять потом в кино, - рассказал Бессон. - У меня всегда был талант раскрывать раскрывать актрис - Натали Портман, Милу Йовович, которая, как известно, тоже с русскими корнями".

Сюжет фильма

На российские экраны картина выйдет 10 августа. Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Действие ленты происходит в XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по заданию отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики.

Люк Бессон уже приезжал в Москву, в частности, в 2010 году он был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля. Среди самых известных его фильмов - "Пятый элемент", "Люси" и "Леон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
5
СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине
6
СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной
7
"Зенит" обыграл израильский клуб "Бней Иегуда" в матче квалификации Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама