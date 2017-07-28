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Четыре участника форума "Таврида" поедут на полуфинал "Новой волны"

Культура
28 июля, 1:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

Участники четвертой смены подали более 100 заявок

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Игорь Крутой на образовательном форуме "Таврида" в Крыму провел кастинг музыкантов и определил среди них четырех участников полуфинала международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2018", сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"Ими стали Гузель Хасанова из Москвы, Анна Якубенко из Воронежской области, Анастасия Голубева из Тульской области, Виктор Иванов из Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего от участников четвертой смены поступило более 100 заявок. "Все они попробовали свои силы и попытались доказать жюри, что именно они достойны "путевки" в полуфинал музыкального конкурса", - добавили в пресс-службе.

Перед кастингом прошла творческая встреча Крутого с молодежью. Он предложил молодым композиторам смены написать неофициальный гимн XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, церемония открытия которого пройдет 15 октября в Сочи.

В четверг форум открыл четвертую смену, для участия в ней со всей страны приехали молодые композиторы, музыканты, хореографы - всего 450 талантов. Как сообщалось, участников ждут встречи с известными музыкальными деятелями, заслуженными артистами России, экспертами и почетными гостями, проекты с последующим розыгрышем грантов, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, а также музейного дела и преподавания истории.

По каждому направлению проводятся восемь тематических смен форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок. Ожидается, что до 31 августа в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

В 2017 году на "Тавриде" уже состоялись три образовательные смены. Первая собрала архитекторов, дизайнеров и урбанистов, вторая - художников, скульпторов и искусствоведов, а третья - писателей, поэтов, критиков и библиотекарей.

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Крутой, Игорь Яковлевич
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