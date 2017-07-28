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Кабмин одобрил законопроект о показе фестивального кино в РФ без прокатного удостоверения

Культура
28 июля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В соответствии с поправками, получать прокатное удостоверение по-прежнему необходимо для дальнейшего коммерческого показа картин

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект, который разрешает показ на российских кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании правительства 27 июля.

"Одобрить проект федерального закона <…> и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

Как отметили в правительстве, действующие правила запрещают демонстрацию кинокартин в РФ без такого удостоверения, однако фильмы, представляемые на кинофестивали, как правило, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. В дальнейшем же создается их версия для кинотеатров, которая и получает прокатное удостоверение, тогда как организаторы кинофестивалей попадают под штрафные санкции.

Поправки предполагают, что прокатное удостоверение не будет требоваться при показе фильма на кинофестивале в России (если общая продолжительность смотра не превышает десяти дней), если показ "осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма", говорится в материалах кабмина. При этом для дальнейшего коммерческого показа фильма получать прокатное удостоверение будет по-прежнему необходимо.

Законопроект рассмотрен и одобрен 24 июля 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

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