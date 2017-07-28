Показатели программы "Большие гастроли" выросли в четыре раза за два года

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июля. /ТАСС/. Показатели "Больших гастролей - 2017" превысят показатели 2015 года в четыре раза. Об этом в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Та программа "Больших гастролей", которую мы начали по поручению вашему и администрации в 2014 году, - это гастроли лучших столичных театров в удаленных регионах России - в этом году даст следующие показатели: 350 тысяч проданных билетов, 700 спектаклей. Это в четыре раза больше, чем два года назад", - сказал Мединский.

По его словам, государственное финансирование программы при этом остается прежним, но растет участие спонсоров, региональных и муниципальных властей.

Глава Минкультуры отметил, что по решению правительства в 78 регионах запущена программа поддержки детских кукольных театров, в 57 регионах пройдут их гастроли. С 2017 года муниципальные театры в городах с населением до 300 тысяч человек будут ежегодно получать 670 млн рублей на новые постановки. Речь идет о 149 городских театрах в 56 регионах, уточнил он.