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В Петербурге откроется фестиваль "Усадьба Jazz"

Культура
29 июля, 0:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июля. /ТАСС

Фестиваль представит гостям сцены "Партер", Jazz&World и Jazz Club, на которых выступят гитарист Джон Скофилд, группа "Аукцыон", музыканты из Гвинеи и джазмены Санкт-Петербурга из J&M School

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" откроется в субботу в Петербурге. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова выступят лауреат премии Grammy в категории "лучший джазовый альбом" Джон Скофилд, группа "Аукцыон" с хитами разных лет, Zveta Sventana и другие музыканты.

В этом году "Усадьба Jazz" представит гостям три сцены. "На первой - "Партер" - будет два серьезных исполнителя: "Аукцыон" и легендарный гитарист Джон Скофилд, который получил две Grammy", - рассказала на пресс-конференции музыкальный директор фестиваля Елена Моисеенко.

Сцена Jazz&World - площадка для самобытной музыки со всего мира. "У нас будут музыканты из Гвинеи. Члены группы играют на африканской арфе и редком инструменте кора. Они будут закрывать вечер", - отметили организаторы. Малая сцена будет называться Jazz Club, на ней выступят джазмены Санкт-Петербурга из J&M School и молодые исполнители.

Программу закроют резиденты бара The Hat с музыкальным посвящением родине джаза Новому Орлеану. "Мы приглашаем к участию настоящих мастеров. Это и есть один из основных критериев для нас", - сказала президент фестиваля Марина Семушкина.

В этом году "Усадьба Jazz" пройдет под лозунгом: "без пластика". Организаторы планируют свести к минимуму его использование и отправить на переработку собранный на фестивале материал. Кроме того, на площадке "Усадьба Jazz" будет создан "эко-центр" для детей и пройдут просветительские экологические квесты. Гости фестиваля также получат возможность узнать об исчезающих видах животных и поучаствовать в создании арт-объекта, наглядно демонстрирующего, как совместными усилиями можно спасти дерево самшит от вымирания.

В Петербурге фестиваль пройдет в шестой раз. За годы существования на "Усадьбе Jazz" выступили более 1 тыс. музыкантов.

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