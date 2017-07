На музыкальном фестивале "Жара" в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой

БАКУ, 30 июля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Творческий вечер примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой состоялся в рамках проходящего в столице Азербайджана второго Международного музыкального фестиваля "Жара". Более десяти тысяч зрителей, собравшихся в популярной зоне отдыха Sea Breeze на берегу Каспия в пригороде Баку, смогли посмотреть яркую концертную программу, во время которой прозвучали лучшие песни из репертуара Пугачевой.

Со свадьбы - на фестиваль

Примадонна прилетела на фестиваль практически сразу после знаменательного события в ее семье: свадьбы внука. По собственному признанию Пугачевой, ей после долгих лет впервые пришлось сесть в самолет, преодолев аэрофобию. В Баку с певицей прилетели ее близкие - Максим Галкин, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров, которые вместе со многими звездами российской эстрады стали участниками творческого вечера Пугачевой.

Концерт состоял из двух частей. В первом "коллеги по цеху" Пугачевой выступили с собственными хитами и новыми песнями, посвятив их примадонне. В частности, Филипп Киркоров впервые исполнил песню "На небе", пожелав, чтобы "такие премьеры стали доброй традицией фестиваля "Жара". Выразить свое почтение Алле Пугачевой на фестиваль приехал звезда итальянской оперы и эстрады Алессандро Сафина, который спел свои известные композиции "Luna" и "Incanto".

Все хиты от Пугачевой

Вторую часть концерта открыл один из самых знаменитых шлягеров Аллы Пугачевой, с которого начался ее путь на эстраде, - "Арлекино" в исполнении Максима Галкина. Выступившие затем Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Владимир Винокур, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Слава, Жасмин, Глюкоза, Дима Билан, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Александр Панайотов, Дарья Антонюк, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Группа "А-Студио", дуэт Инна Маликова и Александр Ревва, победительница азербайджанской версии проекта "Голос" Эмилия Ягубова спели лучшие хиты из репертуара Пугачевой.

В новом, иногда неожиданном прочтении прозвучали такие известные песни, как "Этот мир", "Три счастливых дня", "До свидания, лето", "Мой голубь сизокрылый", "Старинные часы", "Примадонна", "Надо же", "Улетай, туча", "Прости, поверь", "Не отрекаются любя", "Любовь, похожая на сон", "Реквием", "Лето" и др. "Я рада, что лучшие песни находятся в надежных руках. Каждый спел по-своему, а значит, песня бессмертна", - резюмировала после концерта Алла Пугачева.

Эмин и Григорий Лепс исполнили в дуэте композицию из репертуара Муслима Магомаева "Every night and Every day", которую знаменитый певец спел в честь Пугачевой на одном из концертов в конце 1990-х годов.

Кульминацией стало выступление примадонны, которая исполнила несколько своих популярных песен. Это стало самым большим сюрпризом концерта, так как в последнее время Пугачева практически не выступает. "Я так давно не пела", - призналась певица со сцены "Жары". Публике посчастливилось услышать в исполнении певицы такие ее хиты как "Просто", "Птица певчая", "Очень хорошо", "Хочется" и "Счастливые дни". Зрители стоя аплодировали певице, долго не отпуская ее со сцены. "Прекрасный фестиваль. Спасибо, что пригласили", - сказала Пугачева.

Бакинская "Жара"

Фестиваль "Жара" начался в пригороде Баку 27 июля. Его организаторами являются певец и композитор Эмин, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России Григорий Лепс. Для участия в фестивале в Баку приехал практически весь цвет российской эстрады. В целом на музыкальный праздник прибыло более 800 гостей.

В рамках фестиваля также состоялся юбилейный вечер народной артистки СССР Софии Ротару. Сегодня - в заключительный день музыкального праздника состоится юбилейный вечер Григория Лепса, которому в этом году исполнилось 55 лет.