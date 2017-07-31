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Памятная звезда клоуну Олегу Попову появится в Большом Московском цирке

Культура
31 июля, 16:35 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, июля. /ТАСС

Артист скончался в ноябре прошлого года во время гастролей в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Памятная звезда "Солнечному клоуну" Олегу Попову появится в фойе Большого Московского государственного цирка. Об этом журналистам в понедельник сообщил директор цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

"В ближайшее время мы планируем открыть памятную звезду в фойе Большого Московского цирка. Мы не успели открыть звезду Олегу Попову при жизни, как вы знаете, у него был очень плотный гастрольный график, он был безумно загружен работой, а мне очень хотелось, чтобы он присутствовал на открытии вместе с супругой. Мы ждали перерыва в его гастрольном графике, но в ноябре прошлого года произошло то, что произошло", - сказал Запашный.

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По его словам, жена артиста Габриэла будет приглашена на эту церемонию.

Народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался 2 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли.

По словам продюсера шоу Олега Чеснокова, Попов умер от остановки сердца, когда смотрел телевизор. Артисты труппы, с которыми выступал Попов, решили продолжить гастроли и посвятить их ушедшему клоуну.

Артист до последних дней выступал на цирковой арене. В конце 2016 года у него начался большой гастрольный тур по России. Первые представления прошли в петербургском цирке на Фонтанке, затем - в Саратове, а последние - в Ростове-на-Дону.

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