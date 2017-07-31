Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Открытие памятника Фазилю Искандеру прошло на Новодевичьем кладбище в Москве в день годовщины со дня смерти писателя, передает корреспондент ТАСС.

Памятник создан на основе скульптуры, выполненной с натуры известным абхазским скульптором Мариной Эшба в 1966 году. "Сегодня ровно год как с нами нет Фазиля Искандера, великого человека, великого гражданина, патриота Абхазии и России. Все его произведения были пронизаны философией, добрыми мыслями. И пока жива его литература - жива эпоха Фазиля Искандера", - сказал на открытии памятника председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что "Искандер - яркий пример того, как можно служить культуре двух стран, он строил мосты между Абхазией и другими странами, преодолел всевозможные географические границы".

"Сам он называл себя русским писателем, который много воспевал Абхазию. В деле международного культурного признания Абхазии он внес такой же весомый вклад, как известные политики, дипломаты, общественные деятели. Прошел год, Искандера любят, помнят, исследуют, и для многих он важный духовный ориентир, источник творческого вдохновения: [о нем] снимают кино, ставят спектакли, переводят его на другие языки", - подчеркнула Арсалия.

Биография

Фазиль Искандер родился в Абхазии в 1929 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Прославился как прозаик и поэт, самые знаменитые его произведения - романы "Сандро из Чегема", "Человек и его окрестности", повести "Стоянка человека", "Кролики и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка". Не менее известны сборники стихотворений "Доброта земли", "Зеленый дождь", "Молодость моря", "Зори земли".

В 2011 году Искандер был удостоен специальной премии "За честь и достоинство" Национальной литературной премии "Большая книга". Искандер был почетным членом Российской академии художеств. Также он был удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, госпремий СССР и РФ, премии правительства России. В его честь назвали библиотеку в Москве на Кастанаевской улице.

Писатель скончался 31 июля 2016 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни.