Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Открытие памятника Фазилю Искандеру прошло на Новодевичьем кладбище в Москве в день годовщины со дня смерти писателя, передает корреспондент ТАСС.
Памятник создан на основе скульптуры, выполненной с натуры известным абхазским скульптором Мариной Эшба в 1966 году. "Сегодня ровно год как с нами нет Фазиля Искандера, великого человека, великого гражданина, патриота Абхазии и России. Все его произведения были пронизаны философией, добрыми мыслями. И пока жива его литература - жива эпоха Фазиля Искандера", - сказал на открытии памятника председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что "Искандер - яркий пример того, как можно служить культуре двух стран, он строил мосты между Абхазией и другими странами, преодолел всевозможные географические границы".
"Сам он называл себя русским писателем, который много воспевал Абхазию. В деле международного культурного признания Абхазии он внес такой же весомый вклад, как известные политики, дипломаты, общественные деятели. Прошел год, Искандера любят, помнят, исследуют, и для многих он важный духовный ориентир, источник творческого вдохновения: [о нем] снимают кино, ставят спектакли, переводят его на другие языки", - подчеркнула Арсалия.
Фазиль Искандер родился в Абхазии в 1929 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Прославился как прозаик и поэт, самые знаменитые его произведения - романы "Сандро из Чегема", "Человек и его окрестности", повести "Стоянка человека", "Кролики и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка". Не менее известны сборники стихотворений "Доброта земли", "Зеленый дождь", "Молодость моря", "Зори земли".
В 2011 году Искандер был удостоен специальной премии "За честь и достоинство" Национальной литературной премии "Большая книга". Искандер был почетным членом Российской академии художеств. Также он был удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, госпремий СССР и РФ, премии правительства России. В его честь назвали библиотеку в Москве на Кастанаевской улице.
Писатель скончался 31 июля 2016 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни.