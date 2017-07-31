Бурляев назвал идею о 5-миллионных отчислениях с каждого фильма "абсурдом"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры, народный артист России, актер, режиссер и драматург Николай Бурляев высказался против инициативы деятелей кино, в рамках которой может быть введено обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого фильма.

Ранее сообщалось, что в Министерстве культуры РФ обсуждалась инициатива ввести "обязательные отчисления в размере 5 млн рублей, в случае получения прокатного удостоверения на показ фильма в кинотеатрах".

После дальнейших консультаций с кинематографистами и кинодеятелями законопроект, включающий эту инициативу, будет внесет в Госдуму. Как пояснил глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов "при получении прокатного удостоверения все будут платить 5 млн рублей, для российского кино это будут возвратные деньги, которые компенсирует Фонд кино".

"Сегодня, даже подавая заявку на фильм, ты должен платить деньги. Это абсурд. А что, если я - бедный режиссер, у которого нет этих миллионов?", - сказал Бурляев ТАСС.

"Вопросов много. Все их я еще буду задавать нашим чиновникам", - добавил актер.

По его словам, "сегодня нужно делать льготы, а не заниматься поборами с неимущих режиссеров и прокатчиков".