Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле

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В понедельник, 31 июля, завершился крупнейший фестиваль граффити Европы Upfest. Ежегодное мероприятие по традиции прошло в Бристоле — родном городе известного уличного художника Бэнкси.
Upfest собрал свыше 350 художников со всего мира, которые в течение трех дней создавали картины прямо на стенах и фасадах домов. Многие из работ останутся на зданиях до фестиваля в следующем году.
Создатели Upfest ставят перед собой и благотворительные цели. В рамках фестиваля ежегодно проходит сбор средств на программу помощи детям и взрослым, страдающим от бытового алкоголизма.