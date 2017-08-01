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Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле

Культура
1 августа, 14:55 UTC+3

Какими работами запомнился Upfest-2017, смотрите в галерее ТАСС

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Портрет Джона Леннона бразильского художника Эдуардо Кобры
Портрет Джона Леннона бразильского художника Эдуардо Кобры
Портрет Джона Леннона бразильского художника Эдуардо Кобры
© Matt Cardy/Getty Images
Совместная работа английских райтеров Уилла Барраса и Xenz на стене паба
Совместная работа английских райтеров Уилла Барраса и Xenz на стене паба
Совместная работа английских райтеров Уилла Барраса и Xenz на стене паба
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити-художница Каро Пепе работает над картиной в последний день Upfest
Граффити-художница Каро Пепе работает над картиной в последний день Upfest
Граффити-художница Каро Пепе работает над картиной в последний день Upfest
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити британского дуэта Nomad Clan
Граффити британского дуэта Nomad Clan
Граффити британского дуэта Nomad Clan
© Matt Cardy/Getty Images
Картина художника из Портсмута My Dog Sighs
Картина художника из Портсмута My Dog Sighs
Картина художника из Портсмута My Dog Sighs
© Matt Cardy/Getty Images
Работа нью-йоркского райтера Buff Monster
Работа нью-йоркского райтера Buff Monster
Работа нью-йоркского райтера Buff Monster
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити-художник из Бристоля Jody заканчивает работу над своей картиной, названной "Reverie" ("Мечтания")
Граффити-художник из Бристоля Jody заканчивает работу над своей картиной, названной "Reverie" ("Мечтания")
Граффити-художник из Бристоля Jody заканчивает работу над своей картиной, названной "Reverie" ("Мечтания")
© Matt Cardy/Getty Images
Работы художников Nol (портрет вверху), Роба Васса (слева) и Pahnl (справа)
Работы художников Nol (портрет вверху), Роба Васса (слева) и Pahnl (справа)
Работы художников Nol (портрет вверху), Роба Васса (слева) и Pahnl (справа)
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити бразильского художника Inke
Граффити бразильского художника Inke
Граффити бразильского художника Inke
© Matt Cardy/Getty Images
Работа бристольского художника Cheo
Работа бристольского художника Cheo
Работа бристольского художника Cheo
© Matt Cardy/Getty Images
Художник работает над картиной в парке церкви Святого Франциска
Художник работает над картиной в парке церкви Святого Франциска
Художник работает над картиной в парке церкви Святого Франциска
© Matt Cardy/Getty Images
Вид на Норт-стрит в Бристоле и граффити художника Eelus
Вид на Норт-стрит в Бристоле и граффити художника Eelus
Вид на Норт-стрит в Бристоле и граффити художника Eelus
© Matt Cardy/Getty Images
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Портрет Джона Леннона бразильского художника Эдуардо Кобры
© Matt Cardy/Getty Images
Совместная работа английских райтеров Уилла Барраса и Xenz на стене паба
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити-художница Каро Пепе работает над картиной в последний день Upfest
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити британского дуэта Nomad Clan
© Matt Cardy/Getty Images
Картина художника из Портсмута My Dog Sighs
© Matt Cardy/Getty Images
Работа нью-йоркского райтера Buff Monster
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити-художник из Бристоля Jody заканчивает работу над своей картиной, названной "Reverie" ("Мечтания")
© Matt Cardy/Getty Images
Работы художников Nol (портрет вверху), Роба Васса (слева) и Pahnl (справа)
© Matt Cardy/Getty Images
Граффити бразильского художника Inke
© Matt Cardy/Getty Images
Работа бристольского художника Cheo
© Matt Cardy/Getty Images
Художник работает над картиной в парке церкви Святого Франциска
© Matt Cardy/Getty Images
Вид на Норт-стрит в Бристоле и граффити художника Eelus
© Matt Cardy/Getty Images

В понедельник, 31 июля, завершился крупнейший фестиваль граффити Европы Upfest. Ежегодное мероприятие по традиции прошло в Бристоле — родном городе известного уличного художника Бэнкси.

Upfest собрал свыше 350 художников со всего мира, которые в течение трех дней создавали картины прямо на стенах и фасадах домов. Многие из работ останутся на зданиях до фестиваля в следующем году.

Создатели Upfest ставят перед собой и благотворительные цели. В рамках фестиваля ежегодно проходит сбор средств на программу помощи детям и взрослым, страдающим от бытового алкоголизма.

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