Реставрация основных объектов музея-заповедника "Кижи" завершится к июню 2020 года

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Работы по реставрации и ремонту основных объектов Государственного историко-природного и этнографического музея-заповедника "Кижи" будут завершены к июню 2020 года. Об этом на совещании у министра культуры Владимира Мединского сообщила директор музея-заповедника Елена Богданова.
"Мы будем пытаться закончить все работы ко дню 100-летия Республики Карелия, который отмечается 8 июня. И 19 августа 2020 года пройдет первая служба в отреставрированной церкви Преображения Господня Кижского погоста", - отметила Богданова.
"Наша задача, чтобы церковь, простоявшая 300 лет, смогла прожить еще столько же. При этом мы должны максимально сохранить исторический материал", - сказала Богданова. Объемы финансирования, выделенного комплексную реставрация церкви Преображения, составили 457 млн рублей на период с 2004 по 2019 год.
Один из объектов "Дом Мошниковой", расположенный в деревне Ямка, планируется отреставрировать к концу 2017 года. По словам Богдановой, в нем будет располагаться "Музей природы".
"Дом Серова" после ремонта станет гостиницей на 13 номеров.
Богданова добавила, что темп реставрационных работ на территории "Кижей" замедляется, в частности, и из-за погодных условий.