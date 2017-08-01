Исполнители интеллектуальной музыки выступят в парке "Фили" в августе и сентябре 2017 года

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В парке культуры и отдыха "Фили" в августе - сентябре пройдет Второй ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки "TOP FILI MUSIC-2017#озарение". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
"В рамках фестиваля состоится серия концертов выдающихся исполнителей музыки различных направлений. Виртуозы гитары, авторы и исполнители великолепных мелодий и глубоких текстов продемонстрируют на фестивале свои лучшие творения", - говорится в сообщении.
Среди участников фестиваля - Александр Виницкий, Михаил Башаков, Константин Арбенин, Кирилл Комаров, Дмитрий Малолетов, Игорь Бычков и группа "Алоэ", Юлия Тузова и группа "Порт Июля", Юлия Теуникова и другие.
В пресс-службе уточнили, что в августе выступления можно будет увидеть в 19:00 мск по средам в Летнем кинотеатре ПКиО "Фили". Гала-концерт "Филигрань", который пройдет 9 сентября и продлится с 13:00 до 22:00 мск, зрители смогут увидеть на сцене у Главного входа. Вход на концерты будет свободным.