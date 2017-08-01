Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архангельский фестиваль Arctic Open соберет кинематографистов из восьми стран Арктики

Культура
1 августа, 19:38 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 1, августа. /ТАСС

Директор фестиваля подчеркнула необходимость взаимодействия в арктическом регионе посредством культуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет с 7 по 9 декабря в городах Архангельск и Северодвинск. Как сообщили ТАСС организаторы, на фестиваль приглашены кинематографисты восьми арктических и приарктических стран - России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии и Финляндии.

"Идею создания фестиваля подсказал Арктический форум, который проходил в Архангельске в марте 2017 года. Мы должны взаимодействовать в Арктике, и это можно сделать через культуру", - сказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open" стал победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации. В рамках Arctic Open пройдет конкурс по двум программам - национальной и международной. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска духовно-нравственных ориентиров в современном мире, сотрудничества природы и человека.

В настоящее время продолжается прием заявок, срок окончания приема заявок - 1 октября 2017 года, сообщают организаторы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
2
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
3
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Томске задержан мужчина, обезглавивший девушку
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама