Архангельский фестиваль Arctic Open соберет кинематографистов из восьми стран Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет с 7 по 9 декабря в городах Архангельск и Северодвинск. Как сообщили ТАСС организаторы, на фестиваль приглашены кинематографисты восьми арктических и приарктических стран - России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США, Исландии и Финляндии.

"Идею создания фестиваля подсказал Арктический форум, который проходил в Архангельске в марте 2017 года. Мы должны взаимодействовать в Арктике, и это можно сделать через культуру", - сказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open" стал победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации. В рамках Arctic Open пройдет конкурс по двум программам - национальной и международной. Предпочтение отдается фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска духовно-нравственных ориентиров в современном мире, сотрудничества природы и человека.

В настоящее время продолжается прием заявок, срок окончания приема заявок - 1 октября 2017 года, сообщают организаторы.