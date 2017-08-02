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Десять кинолент поборются за "Золотого сарматского льва" на кинофестивале в Оренбурге

Культура
2 августа, 8:27 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 2, августа. /ТАСС

В правительстве региона сообщили, что большинство картин являются дебютными кинолентами российских режиссеров

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ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Десять российских кинолент поборются за "Золотого сарматского льва" на X международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и Авангард", который пройдет в Оренбурге с 25 до 31 августа. Об этом в среду сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Жюри российского конкурса "Сплетенные параллели", который пройдет в рамках X международного кинофестиваля, возглавит продюсер компании KazakhstanCinema LTD Диана Ашимова (Казахстан). Критикам предстоит оценить 10 картин, представленных на конкурс, большинство из которых являются дебютными кинолентами российских режиссеров", - сказал представитель регионального правительства.

Десять кинокартин будут бороться за главный приз - статуэтку "Золотого сарматского льва", изготовленную по археологическому оригиналу из коллекции "Сарматское золото".

"На юбилейном фестивале одна из самых популярных программ "Актер-Режиссер" получила новое название "Шаг", теперь она стала конкурсной и также предусматривает вручение приза", - уточнили в правительстве региона.

Всего в данной программе будет представлено 12 полнометражных и короткометражных кинолент. На открытии и закрытии фестиваля будут вручаться традиционные призы "За вклад в киноискусство", имена получателей пока держатся в секрете. В предыдущие годы приз получал народный артист РСФСР режиссер Сергей Никоненко, российский режиссер Александр Митта, польский режиссер Кшиштоф Занусси, аниматор Гарри Бардин.

За десять лет существования кинофестиваля "Восток-Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместными усилиями Министерства культуры РФ, правительства Оренбургской области и кинокомпании "Россфильм".

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